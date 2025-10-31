október 31., péntek

Borzongás

1 órája

Zombik és boszorkányok lepték el a települést – galériával

Címkék#vérfarkas#Kétegyháza#gyerek#vásár#boszorkány

Saját készítésű halloweeni díszletek, valamint kézműves vásár és fotósarok várja a látogatókat Kétegyházán. A Kézműves Halloween Kiállítás és Vásár meglepően nagy sikert aratott a településen.

Vincze Attila

Kétegyházán idén először rendezték meg a Kézműves Halloween Kiállítást és Vásárt. Pongrácz Ágota főszervező hírportálunknak elmondta, a családi szervezésű programon minden kiállított tárgy saját készítésű: zombik, boszorkányok, vérfarkas, temető és jósnő is szerepel a kertben. A látogatók halloweeni hangulatú zenét, vetítéseket, fotósarkot, valamint kézműves vásárt is találnak, ahol fürdőkozmetikumok és egyéb kézzel készült termékek, dekorációk kaphatók.

Halloweeni kiállítás borzolja a kedélyeket Kétegyházán
Nagy sikerrel fut az első Kézműves Halloween Kiállítás és Vásár Kétegyházán. Fotók: Pongrácz Ágota

Rengeteg pozitív visszajelzést kapott a kétegyházi halloween kiállítás és vásár

Megjegyezte, hogy a gyerekek számára tetováló sarokkal és kínálós cukorkás üsttel készültek. Kiemelte, hogy a hirdetési nehézségek ellenére pár nap alatt több mint 300 látogatójuk volt és sok pozitív visszajelzést kaptak. A sikernek köszönhetően pedig már most biztos, hogy jövőre is megrendezik a kiállítást új ötletekkel és bővített díszletelemekkel. A rendezvény október 31-én, pénteken este 8 órakor zárul, további részletek az esemény Facebook-oldalán olvashatók.

Kézműves Halloween Kiállítás és Vásár Kétegyháza

Fotók: Pongrácz Ágota


 

 

