Zombik és boszorkányok lepték el a települést – galériával

Kétegyházán idén először rendezték meg a Kézműves Halloween Kiállítást és Vásárt. Pongrácz Ágota főszervező hírportálunknak elmondta, a családi szervezésű programon minden kiállított tárgy saját készítésű: zombik, boszorkányok, vérfarkas, temető és jósnő is szerepel a kertben. A látogatók halloweeni hangulatú zenét, vetítéseket, fotósarkot, valamint kézműves vásárt is találnak, ahol fürdőkozmetikumok és egyéb kézzel készült termékek, dekorációk kaphatók.

Nagy sikerrel fut az első Kézműves Halloween Kiállítás és Vásár Kétegyházán. Fotók: Pongrácz Ágota

Rengeteg pozitív visszajelzést kapott a kétegyházi halloween kiállítás és vásár

Megjegyezte, hogy a gyerekek számára tetováló sarokkal és kínálós cukorkás üsttel készültek. Kiemelte, hogy a hirdetési nehézségek ellenére pár nap alatt több mint 300 látogatójuk volt és sok pozitív visszajelzést kaptak. A sikernek köszönhetően pedig már most biztos, hogy jövőre is megrendezik a kiállítást új ötletekkel és bővített díszletelemekkel. A rendezvény október 31-én, pénteken este 8 órakor zárul, további részletek az esemény Facebook-oldalán olvashatók.