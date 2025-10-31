Az éjszaka lovasai, a gepárdok ellepték a várost - galériával, videóval

Orosházán útra keltek az éjszaka lovasai. A Gepárd Lovas Egyesület idén is megszervezte a Halloween lovas felvonulást, ahol minden lovas és ló rémisztően látványos jelmezbe bújt. – Készülj fel egy varázslatos estére, ahol a nevetés és a borzongás kéz a kézben vágtázik – csábították a kíváncsi sokadalmat az utcákra pénteken este.

Lovas felvonulás a halloween jegyében Orosházán. A szerző felvétele

Nem ez volt az első látványos felvonulásuk: meglepték már advent idején is a Gepárd Lovas Egyesület lovasai az orosháziakat. Most nem rénszarvasokká változtak lovaik, hanem rémesek voltak a felvonulók, ám a belvárosi forgatag imádta őket. Megörvendeztették gyermekbarát állataikkal a városlakókat, amint elvonultak a forgalmas utcákon. Sok, pozitív visszajelzést kaptak. Ezért is ismétlik meg évről évre ezeket a remek esti programokat.