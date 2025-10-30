október 30., csütörtök

Halloween futás

54 perce

Ijesztő jelmezeket öltöttek, abban rótták a köröket

Címkék#alkalom#Halloween#Sarkadi Hobbifutók Sportegyesületének#rajtszám#jelmez

Alaposan kinőtte magát a rendezvény, immár 15 településről érkeztek sportolók, összesen 121 indulóra került rajtszám. Ötödik alkalommal szervezték meg Sarkadon a Halloween futást.

Licska Balázs

Immár ötödszörre rendezték meg a Sarkadi Hobbifutók Sportegyesületének vezetői, Szigeti Csilla és Bondár Edit a Halloween futást a közelmúltban. A kezdeti 15 futóhoz képest ezúttal 121 indulóra került rajtszám.

Ötödik alkalommal rendezték meg a sarkadi Halloween futást. Fotó: Sarkad Facebook-oldala

A sportolók számára nem határoztak meg konkrét távot, mindenki annyit futott, kocogott, amennyit bírt. Viszont érkeztek profik is, akik sokáig rótták a köröket a futópályán vagy a számukra a környékbeli utcákon kijelölt 1 kilométeres körön. 

A szervezőknek és a szponzoroknak köszönhetően senki sem ment haza üres kézzel, volt befutóérem és befutócsomag, illetve zsíros kenyeret és frissítőt osztottak a futóknak – ismertették Sarkad Facebook-oldalán.

 

 

 

