Ijesztő jelmezeket öltöttek, abban rótták a köröket

Immár ötödszörre rendezték meg a Sarkadi Hobbifutók Sportegyesületének vezetői, Szigeti Csilla és Bondár Edit a Halloween futást a közelmúltban. A kezdeti 15 futóhoz képest ezúttal 121 indulóra került rajtszám.

Ötödik alkalommal rendezték meg a sarkadi Halloween futást. Fotó: Sarkad Facebook-oldala

A sportolók számára nem határoztak meg konkrét távot, mindenki annyit futott, kocogott, amennyit bírt. Viszont érkeztek profik is, akik sokáig rótták a köröket a futópályán vagy a számukra a környékbeli utcákon kijelölt 1 kilométeres körön.

A szervezőknek és a szponzoroknak köszönhetően senki sem ment haza üres kézzel, volt befutóérem és befutócsomag, illetve zsíros kenyeret és frissítőt osztottak a futóknak – ismertették Sarkad Facebook-oldalán.