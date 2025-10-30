53 perce
Ijesztő jelmezeket öltöttek, abban rótták a köröket
Alaposan kinőtte magát a rendezvény, immár 15 településről érkeztek sportolók, összesen 121 indulóra került rajtszám. Ötödik alkalommal szervezték meg Sarkadon a Halloween futást.
Immár ötödszörre rendezték meg a Sarkadi Hobbifutók Sportegyesületének vezetői, Szigeti Csilla és Bondár Edit a Halloween futást a közelmúltban. A kezdeti 15 futóhoz képest ezúttal 121 indulóra került rajtszám.
A sportolók számára nem határoztak meg konkrét távot, mindenki annyit futott, kocogott, amennyit bírt. Viszont érkeztek profik is, akik sokáig rótták a köröket a futópályán vagy a számukra a környékbeli utcákon kijelölt 1 kilométeres körön.
A szervezőknek és a szponzoroknak köszönhetően senki sem ment haza üres kézzel, volt befutóérem és befutócsomag, illetve zsíros kenyeret és frissítőt osztottak a futóknak – ismertették Sarkad Facebook-oldalán.
Úgy gondolta, hogy pár hónap elég volt és volán mögé ült: nem lett jó vége