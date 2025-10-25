október 25., szombat

BiankaBlanka névnap

11°
+16
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Halloween

38 perce

Rémes élmény ez a csokivadászat, elképesztő, mennyien élvezték

Címkék#Nagyszénás#csokivadászok#ötlet#játék#kreativitás#halloween

Ebbe a fürdőbe ezen az estén nem úszók, hanem rémes alakok érkeztek, ennek ellenére nem rémületet, hanem önfeledt mosolyt láttunk az arcokon. A csokivadászok ellepték a település minden pontját, az utcákat, és a halloween a fogadóházak gazdáit is megihlette. Elképesztő dekorációkkal készültek.

Csete Ilona

Borzongató, rémes estére készültek ezen a településen nagyon sokan. Ha halloween, akkor Nagyszénáson csokigyűjtő csínytevésre csalogatják az embereket évek óta. És egyre többen csatlakoznak.

Halloween
Ha halloween, akkor Csokit, vagy csínyt játékot hirdetnek. Fotó: Facebook

Pénteken este a Nagyszénási Kulturális Központ és a Gondozási Központ Bölcsőde a falubeliek közös játékát, a Csokit, vagy csínyt! immáron negyedik éve hirdette meg.

Halloween jelmezesei rémisztő ötletekkel készültek

Várták a merész jelmezeseket, a csokivadászokak és a fogadó háztulajdonosokat is. Elképesztő, mekkora volt most is a készülődés. 144 gyermek jelentkezett, szülők, keresztszülők, nagyobb testvérek elkísérték őket. A legkisebb csokivadász másfél éves volt, a legidősebb 20 éves. 

Csokivadászok járták a falu utcáit Nagyszénáson

Fotók: A szerző felvétele

23 háznál pedig fogadták őket (9 fogadóház idén jelentkezett először). Szuperek voltak a díszek, volt kivetítés is a halloweeni tánchoz, mindenki, szervező, résztvevő, csatlakozók alaposan kitettek magukért.

Száznál is többen járták a falu utcáit, a csokivadászok, a szörnyecskék. Fotó: Facebook

Csokivadászok járták a falu utcáit

Ha halloween, akkor a fantáziának, az elképesztő és rémisztő kreativitásnak csak a csillagos ég szabhat határt. És ez így is történt Nagyszénáson október 24-én este, sokak örömére. Szörnyecskékkel telt meg a falu, gyűjtötték a csokit, vagy éppen riogattak félelmetes jelmezeik alól. Megmutatunk néhány rémes alakot!

Ijesztő? Annak szánták. Fotó: Facebook

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu