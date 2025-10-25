37 perce
Rémes élmény ez a csokivadászat, elképesztő, mennyien élvezték
Ebbe a fürdőbe ezen az estén nem úszók, hanem rémes alakok érkeztek, ennek ellenére nem rémületet, hanem önfeledt mosolyt láttunk az arcokon. A csokivadászok ellepték a település minden pontját, az utcákat, és a halloween a fogadóházak gazdáit is megihlette. Elképesztő dekorációkkal készültek.
Borzongató, rémes estére készültek ezen a településen nagyon sokan. Ha halloween, akkor Nagyszénáson csokigyűjtő csínytevésre csalogatják az embereket évek óta. És egyre többen csatlakoznak.
Pénteken este a Nagyszénási Kulturális Központ és a Gondozási Központ Bölcsőde a falubeliek közös játékát, a Csokit, vagy csínyt! immáron negyedik éve hirdette meg.
Halloween jelmezesei rémisztő ötletekkel készültek
Várták a merész jelmezeseket, a csokivadászokak és a fogadó háztulajdonosokat is. Elképesztő, mekkora volt most is a készülődés. 144 gyermek jelentkezett, szülők, keresztszülők, nagyobb testvérek elkísérték őket. A legkisebb csokivadász másfél éves volt, a legidősebb 20 éves.
Csokivadászok járták a falu utcáit NagyszénásonFotók: A szerző felvétele
23 háznál pedig fogadták őket (9 fogadóház idén jelentkezett először). Szuperek voltak a díszek, volt kivetítés is a halloweeni tánchoz, mindenki, szervező, résztvevő, csatlakozók alaposan kitettek magukért.
Csokivadászok járták a falu utcáit
Ha halloween, akkor a fantáziának, az elképesztő és rémisztő kreativitásnak csak a csillagos ég szabhat határt. És ez így is történt Nagyszénáson október 24-én este, sokak örömére. Szörnyecskékkel telt meg a falu, gyűjtötték a csokit, vagy éppen riogattak félelmetes jelmezeik alól. Megmutatunk néhány rémes alakot!
