Rémes élmény ez a csokivadászat, elképesztő, mennyien élvezték

Borzongató, rémes estére készültek ezen a településen nagyon sokan. Ha halloween, akkor Nagyszénáson csokigyűjtő csínytevésre csalogatják az embereket évek óta. És egyre többen csatlakoznak.

Ha halloween, akkor Csokit, vagy csínyt játékot hirdetnek. Fotó: Facebook

Pénteken este a Nagyszénási Kulturális Központ és a Gondozási Központ Bölcsőde a falubeliek közös játékát, a Csokit, vagy csínyt! immáron negyedik éve hirdette meg.

Halloween jelmezesei rémisztő ötletekkel készültek

Várták a merész jelmezeseket, a csokivadászokak és a fogadó háztulajdonosokat is. Elképesztő, mekkora volt most is a készülődés. 144 gyermek jelentkezett, szülők, keresztszülők, nagyobb testvérek elkísérték őket. A legkisebb csokivadász másfél éves volt, a legidősebb 20 éves.