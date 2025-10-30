október 30., csütörtök

Halloween

1 órája

Most belopakodhatsz a boszorkánytanyára, ha elég bátor vagy

Címkék#békéssámsoni#Boszitanya#házikóban#sikoly

Ez rémes! Két boszorkány, pókok, kígyók és rengeteg pókháló van abban a házikóban, ahova, ha bátor vagy, bármikor betérhetsz.

Csete Ilona

Újra megnyitotta kapuit a Boszitanya – adta a közvélemény tudtára a békéssámsoni polgármester, Annus István. A falu újra megtelt varázslattal, olyasmikre gondolj, mint amikor a seprűk felszállnak, a tökök mosolyognak s ahol a sikolyok próbára teszik az idegrendszert.

Két boszorka is rémségek közepette várja a látogatókat. Fotó: Facebook

A falu boszorkái üzenik:
„Aki  tavaly eljött és az idén is eljön, az varázslatos szerencsében részesül – aki meg kihagyja, hát… annak jövőre mi főzünk bájitalt!

 

 

 

