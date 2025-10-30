Halloween
1 órája
Most belopakodhatsz a boszorkánytanyára, ha elég bátor vagy
Ez rémes! Két boszorkány, pókok, kígyók és rengeteg pókháló van abban a házikóban, ahova, ha bátor vagy, bármikor betérhetsz.
Újra megnyitotta kapuit a Boszitanya – adta a közvélemény tudtára a békéssámsoni polgármester, Annus István. A falu újra megtelt varázslattal, olyasmikre gondolj, mint amikor a seprűk felszállnak, a tökök mosolyognak s ahol a sikolyok próbára teszik az idegrendszert.
A falu boszorkái üzenik:
„Aki tavaly eljött és az idén is eljön, az varázslatos szerencsében részesül – aki meg kihagyja, hát… annak jövőre mi főzünk bájitalt!
