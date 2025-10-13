október 13., hétfő

Hírösszefoglaló

24 perce

A hétköznapi hősök köztünk élnek

Hétköznapi hősöknek köszönheti életét az az idős asszony, akinek otthonában hétfő reggel keletkezett tűz. Ugyanakkor Orosházán figyelmetlenség vezetett tragédiához: egy fiatal sofőr halálos baleset okozásáért felel. Ezek mellett sok másról is beszámoltunk a nap folyamán. Nézzük, mi mindenről írtunk még 2025. október 13-án.

Beol.hu

Halálos baleset: az elsőbbségadás elmulasztása vezetett a tragédiához

halálos baleset: vádat emeltek a vétkes sofőr ellen
A sofőrnek halálos baleset gondatlan okozása miatt kell felelnie. Illusztráció: Shutterstock

Halálos baleset: két idős nőt gázoltak el a zebrán

Egy autós nem adott elsőbbséget a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen két idős nőnek, és elütötte őket. A tragikus baleset következtében az egyik 70 éves asszony olyan súlyos, többszörös sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A másik, szintén 70 éves nő 8 napon túl gyógyuló, súlyos sérülésekkel került kórházba.

Több életet követelt idén is a lakástűz

A katasztrófavédelem nyilvánosságra hozott adatai szerint idén eddig megdöbbentően sokan vesztették életüket lakástűz vagy szén-monoxid-mérgezés következtében. Békés vármegyében is több tragédia történt: a tűzesetek halálos áldozatokat követeltek, a „csendes gyilkosnak” nevezett szén-monoxid pedig több emberre is lecsapott. Mindez hangsúlyosan rámutat arra, mennyire fontos, hogy otthonainkban füst- és szén-monoxid-érzékelőt használjunk.

Többen vesztették életüket lakástűzben idén eddig, mint tavaly, ezért is érdemes a lakásba füstérzékelőt szerelni. Fotó: Shutterstock

Hétköznapi hősök: életüket kockáztatva kimentették a lángoló lakásból az idős nőt – fotók, videó

Újabb részletek derültek ki a hétfő reggeli békéscsabai tűzesetről: hétköznapi hősöknek köszönheti életét a kigyulladt lakásban élő idős asszony. Az égő lakás, a tűzeset kapcsán a körzet képviselője, és Szarvas Péter polgármester is megszólalt.

Az égő lakáshoz pillanatok alatt kiértek a tűzoltók, rengeteg égési hulladék keletkezett a lángokban. Fotó: Dinya Magdolna

Nem csalt a rendőrök szimata: lefüleltek egy drogfogyasztót

A Sarkadi rendőrkapitányság rendőrei pénteken kora este intézkedtek egy férfival szemben, akinél a helyszíni gyorsteszt kábítószer fogyasztását igazolta.

Rendőrök intézkedtek egy kábítószer-gyanús férfival szemben Sarkadon. Illusztráció: Shutterstock

Túl nagy volt a dohány csábítása a dohányboltban

Egy férfi az egyik békéscsabai dohányboltban felejtette a pénztárcáját, nem gondolta volna, hogy ez történik vele. 

Lenyúlták a dohányboltban felejtett pénztárát. Illusztráció: Shutterstock

Vissza az őskorba: nem lesz internet, sem tévé

Jobb, ha már most felkészülsz, ugyanis több Békés vármegyei településén nem lesz otthoni internet, TV- és telefonszolgáltatás

Nem lesz internet, sem tévé. Illusztráció: Shutterstock

Közösségi szigetet adtak át a Sarokfesztivál keretében

Különleges programot rendeztek pénteken délután Gyula-Szentpálfalván. A Sarokfesztivál egyben a Dobozi út-Dombi Lajos utca sarkán kialakított közösségi tér átadása is volt. 

A közösségi tér remek fogadtatásban részesült. Fotó: Kiss Zoltán

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

 

