A hősök köztünk élnek
Hétköznapi hősöknek köszönheti életét az az idős asszony, akinek otthonában hétfő reggel keletkezett tűz. Ugyanakkor Orosházán figyelmetlenség vezetett tragédiához: egy fiatal sofőr halálos baleset okozásáért felel. Ezek mellett sok másról is beszámoltunk a nap folyamán. Nézzük, mi mindenről írtunk még 2025. október 13-án.
Halálos baleset: az elsőbbségadás elmulasztása vezetett a tragédiához
Halálos baleset: két idős nőt gázoltak el a zebrán
Egy autós nem adott elsőbbséget a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen két idős nőnek, és elütötte őket. A tragikus baleset következtében az egyik 70 éves asszony olyan súlyos, többszörös sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A másik, szintén 70 éves nő 8 napon túl gyógyuló, súlyos sérülésekkel került kórházba.
Több életet követelt idén is a lakástűz
A katasztrófavédelem nyilvánosságra hozott adatai szerint idén eddig megdöbbentően sokan vesztették életüket lakástűz vagy szén-monoxid-mérgezés következtében. Békés vármegyében is több tragédia történt: a tűzesetek halálos áldozatokat követeltek, a „csendes gyilkosnak” nevezett szén-monoxid pedig több emberre is lecsapott. Mindez hangsúlyosan rámutat arra, mennyire fontos, hogy otthonainkban füst- és szén-monoxid-érzékelőt használjunk.
Hétköznapi hősök: életüket kockáztatva kimentették a lángoló lakásból az idős nőt – fotók, videó
Újabb részletek derültek ki a hétfő reggeli békéscsabai tűzesetről: hétköznapi hősöknek köszönheti életét a kigyulladt lakásban élő idős asszony. Az égő lakás, a tűzeset kapcsán a körzet képviselője, és Szarvas Péter polgármester is megszólalt.
Nem csalt a rendőrök szimata: lefüleltek egy drogfogyasztót
A Sarkadi rendőrkapitányság rendőrei pénteken kora este intézkedtek egy férfival szemben, akinél a helyszíni gyorsteszt kábítószer fogyasztását igazolta.
Túl nagy volt a dohány csábítása a dohányboltban
Egy férfi az egyik békéscsabai dohányboltban felejtette a pénztárcáját, nem gondolta volna, hogy ez történik vele.
Vissza az őskorba: nem lesz internet, sem tévé
Jobb, ha már most felkészülsz, ugyanis több Békés vármegyei településén nem lesz otthoni internet, TV- és telefonszolgáltatás.
Közösségi szigetet adtak át a Sarokfesztivál keretében
Különleges programot rendeztek pénteken délután Gyula-Szentpálfalván. A Sarokfesztivál egyben a Dobozi út-Dombi Lajos utca sarkán kialakított közösségi tér átadása is volt.
