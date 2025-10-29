Hajléktalanoknak szerveztek sportnapot, és a kártya is előkerült – videóval, galériával

Hagyománynak számít a vármegyei hajléktalan-sportnap, amelynek ezúttal Békéscsaba adott otthont, immár hatodik alkalommal. A rendezvényre ezúttal a békési vármegyeszékhely mellett Békésről és Orosházáról érkeztek fedél nélküliek, akik öt – mondhatni – sportágban tesztelték tudásukat, ügyességüket. Ütőt ragadtak, nyilakat dobáltak, csikorgatták agytekervényeiket, azaz

A hajléktalan-sportnapon több sportágban mérték össze tudásukat, ügyességüket a békéscsabai, békési és orosházi fedél nélküliek. Fotó: Beol.hu

pingpong,

darts,

lengőteke,

kártya,

sakk

szerepelt a programban.

A hajléktalan-sportnap több volt egyszerű programnál a fedél nélküliek számára

Az a lényeg, hogy együtt vannak, hogy tudnak beszélgetni is. Közben pedig az ellátottakkal foglalkozó szakemberek tapasztalatot cserélhetnek – mondta a szervező Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ igazgatója, Varga Éva.

Hangsúlyozta, hogy a sanyarú sorsú emberek számára jellemzően csak az aznap számít, nem terveznek hosszú távra. Most viszont, amikor készültek a hajléktalan-sportnapra – hiszen valóban gyakoroltak –, akkor gondolkodtak a jövőt illetően, számolták például, mennyi idő van hátra az eseményig, ötleteltek. Kiemelte, hogy bár a hajléktalan-sportnap egy játék, egy verseny, többet jelentett az ellátottak számára, a rendezvény túlmutatott önmagán.

Mindig készen állnak a segítségnyújtásra, krízisidőszaktól függetlenül

Varga Éva igazgató elmondta, hogy a hajléktalan-ellátásban hamarosan, november 1-jétől kezdetét veszi a március 31-ig tartó úgynevezett krízisidőszak, amikor fokozott figyelmet kell fordítani a fedél nélküliekre, az utcán lévőkre. Aláhúzta azonban, hogy ez lényegi változást nem jelent a családsegítő és gyermekjóléti központ, a Gyár utcai hajléktalanszálló működésében, hiszen folyamatosan készen állnak a sanyarú sorsú emberek fogadására, minden, amire szükség lehet, állandóan rendelkezésre áll.