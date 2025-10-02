október 2., csütörtök

Hagyományok

1 órája

Eskü egy életre – újjászületett a kisvárosi lakodalom - galériával

Címkék#lakodalom#kisvárosi#rendezvény#művelődési ház

Nagy sikerrel rendezték meg a Kisvárosi Lakodalmas Sokadalom és Baráti Találkozót szombaton Körösladányban a Dr. Asztalos Miklós Művelődési Házban. Az eseményen felelevenítették a hagyományos lakodalmak szokásait, az évszázados tradíciókat és értékeket.

Papp Gábor

Jónás Sándorné, a rendezvény főszervezője elmondta, napjaink rohanó világában egyre inkább a háttérbe szorulnak a hagyományos lakodalmak, ahogy az együttélés, az örök hűség fogalma is egész más értelmet kapott.

A hagyományos lakodalmak szokásai szerint "házasodtak"
A hagyományos lakodalmakat felidéző sokadalom nagy sikert aratott. Fotó: Jenei Péter

A hagyományos lakodalmak értékeit elevenítették fel

– Pályázati támogatással megvalósuló programunk éppen azt tűzte ki célul, hogy az egykori szokásokat, értékeket felelevenítsük, hogy bemutassuk, milyen volt, amikor az eskü valóban egy életre szólt – tette hozzá a főszervező.

Lakodalmas menet Körösladány

Fotók: Jenei Péter

Látványos menet haladt át a parkon

A Körösladányi Őszikék Nyugdíjas Klub programja a Dr. Asztalos Miklós Művelődési Házban kezdődött. A mátkapár tagjai a Berény Táncegyüttesből érkeztek, ahogy a „násznép” egy jelentős részét is a táncosok alkották. Az együttes tagjai díszes kalocsai népviseletet öltöttek az alkalomra. A tradicionális szertartásnak megfelelően a lakodalmi menet, a táncegyüttes tagjai és a meghívott vendégek a vőfély, Komróczki Gyula vezetésével megkerülték a Körösladány egyik nevezetességének számító Merán Parkot. A felvonulás nem akármilyen látványt nyújtott, valóban megidézte a békeidőket.

A kulturális intézmény elé visszatérve megtörtént a hagyományos esketés, majd a Berény Táncegyüttes adott színvonalas programot. Az eseményen részt vett Nagy Konrád, Körösladány polgármestere, Illyés Lajos, a város jegyzője és csatlakozott a programhoz Dankó Béla országgyűlési képviselő is. A lakodalmas ceremóniát egy baráti találkozó, illetve az ebéd követte, amely a térségi idősek világnapját és találkozóját is jelenti.

 

 

 

