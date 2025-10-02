Eskü egy életre – újjászületett a kisvárosi lakodalom - galériával

Jónás Sándorné, a rendezvény főszervezője elmondta, napjaink rohanó világában egyre inkább a háttérbe szorulnak a hagyományos lakodalmak, ahogy az együttélés, az örök hűség fogalma is egész más értelmet kapott.

A hagyományos lakodalmakat felidéző sokadalom nagy sikert aratott. Fotó: Jenei Péter

A hagyományos lakodalmak értékeit elevenítették fel

– Pályázati támogatással megvalósuló programunk éppen azt tűzte ki célul, hogy az egykori szokásokat, értékeket felelevenítsük, hogy bemutassuk, milyen volt, amikor az eskü valóban egy életre szólt – tette hozzá a főszervező.