Hat hősi halott sírját tették rendbe, sorsukon át feltárul az első és második világháború – galériával, videóval

Az országos hadisír-karbantartási, hadisírgondozási programot évente három alkalommal hirdeti meg a Magyar Honvédség, március 15., a május végi hősök napja, valamint halottak napja apropóján – ismertette Juhász László százados, a Magyar Honvédség Dombay Miksa 4. Területvédelmi Ezred vitéz Fekete Imre 101. Területvédelmi Zászlóalj beosztott tisztje.

Az országos hadisírgondozási program keretében hat hősi halott katona sírhelyét tették rendbe a Széchenyi-ligeti temetőben. Fotó: Dinya Magdolna

A hadisírgondozási program keretében kerti szerszámokat ragadtak

A Széchenyi-ligeti temetőben a zászlóalj szervezésében kerti szerszámokat ragadtak a tartalékos katonák, a kadétok, valamint a Magyar Tartalékosok Szövetsége önkéntesei, hogy rendbe tegyék hat hősi halott katona nyughelyét. Juhász László százados kiemelte: feladatuk és kötelességük ápolni a hősi halott katonák emlékét, ennek pedig része, hogy gondozzák, rendbe teszik a nyughelyeiket is.

A hősi temetőben és a Tabáni evangélikus temetőben sok katona nyugszik

Elmondta, hogy Békés vármegyében sok temetőben találni hősi halott katonákat: van, hogy családi sírokban nyugszanak, de olyan is, hogy kimondottan katonasírokban. A város honlapja szerint például a békéscsabai hősi temetőben – az országban szinte egyedülálló módon több mint hat nemzetiségbeli, összesen 728 hős nyugszik, de sokan leltek örök nyugalomra a Lipták András utcai Tabáni evangélikus temetőben is.