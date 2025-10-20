október 20., hétfő

Hadisírgondozás

1 órája

Hat hősi halott sírját tették rendbe, sorsukon át feltárul az első és második világháború – galériával, videóval

Címkék#beol videó#hadisírgondozás#hadisír#program#katona

A feliratok alapján megismerhető az első és második világháború történetének egy-egy szelete is. Az országos hadisírgondozási program keretében hat hősi halott sírhelyét tették rendbe hétfőn.

Licska Balázs

Az országos hadisír-karbantartási, hadisírgondozási programot évente három alkalommal hirdeti meg a Magyar Honvédség, március 15., a május végi hősök napja, valamint halottak napja apropóján – ismertette Juhász László százados, a Magyar Honvédség Dombay Miksa 4. Területvédelmi Ezred vitéz Fekete Imre 101. Területvédelmi Zászlóalj beosztott tisztje.  

Kerti szerszámokat ragadtak a hadisírgondozási programban
Az országos hadisírgondozási program keretében hat hősi halott katona sírhelyét tették rendbe a Széchenyi-ligeti temetőben. Fotó: Dinya Magdolna

A hadisírgondozási program keretében kerti szerszámokat ragadtak

A Széchenyi-ligeti temetőben a zászlóalj szervezésében kerti szerszámokat ragadtak a tartalékos katonák, a kadétok, valamint a Magyar Tartalékosok Szövetsége önkéntesei, hogy rendbe tegyék hat hősi halott katona nyughelyét. Juhász László százados kiemelte: feladatuk és kötelességük ápolni a hősi halott katonák emlékét, ennek pedig része, hogy gondozzák, rendbe teszik a nyughelyeiket is.

A hősi temetőben és a Tabáni evangélikus temetőben sok katona nyugszik

Elmondta, hogy Békés vármegyében sok temetőben találni hősi halott katonákat: van, hogy családi sírokban nyugszanak, de olyan is, hogy kimondottan katonasírokban. A város honlapja szerint például a békéscsabai hősi temetőben – az országban szinte egyedülálló módon több mint hat nemzetiségbeli, összesen 728 hős nyugszik, de sokan leltek örök nyugalomra a Lipták András utcai Tabáni evangélikus temetőben is.

Rendbe tették a hadisírokat Békéscsabán

Fotók: Dinya Magdolna

Megismerhető a két világháború egy-egy szelete a feliratokból

A Széchenyi-ligeti temetőben hétfőn összesen hat sírhelyet tettek rendbe, és a feliratok alapján megismerhető az első és második világháború történetének egy-egy szelete.

  • Hárman az első világháborúban hunytak el: 1915-ben és 1917-ben. Egyikük, egy joghallgató a felirat alapján „nagy honszeretettel vitézül hadra kelt”, majd honvéd tüzér zászlósként az olasz harctéren „hősi halált lelt” 1917. október 26-án, mindössze 20 évesen.
  • Hárman pedig a második világháború során estek el, mindannyian 1944. október 6-án. A front ekkor vonult át Békéscsabán. Róluk semmit sem lehet tudni, nem véletlen, hogy a feliraton is csak annyit jelöltek, hogy három ismeretlen honvéd nyugszik a sírban. 

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

 

