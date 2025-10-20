1 órája
Hat hősi halott sírját tették rendbe, sorsukon át feltárul az első és második világháború – galériával, videóval
A feliratok alapján megismerhető az első és második világháború történetének egy-egy szelete is. Az országos hadisírgondozási program keretében hat hősi halott sírhelyét tették rendbe hétfőn.
Az országos hadisír-karbantartási, hadisírgondozási programot évente három alkalommal hirdeti meg a Magyar Honvédség, március 15., a május végi hősök napja, valamint halottak napja apropóján – ismertette Juhász László százados, a Magyar Honvédség Dombay Miksa 4. Területvédelmi Ezred vitéz Fekete Imre 101. Területvédelmi Zászlóalj beosztott tisztje.
A hadisírgondozási program keretében kerti szerszámokat ragadtak
A Széchenyi-ligeti temetőben a zászlóalj szervezésében kerti szerszámokat ragadtak a tartalékos katonák, a kadétok, valamint a Magyar Tartalékosok Szövetsége önkéntesei, hogy rendbe tegyék hat hősi halott katona nyughelyét. Juhász László százados kiemelte: feladatuk és kötelességük ápolni a hősi halott katonák emlékét, ennek pedig része, hogy gondozzák, rendbe teszik a nyughelyeiket is.
A hősi temetőben és a Tabáni evangélikus temetőben sok katona nyugszik
Elmondta, hogy Békés vármegyében sok temetőben találni hősi halott katonákat: van, hogy családi sírokban nyugszanak, de olyan is, hogy kimondottan katonasírokban. A város honlapja szerint például a békéscsabai hősi temetőben – az országban szinte egyedülálló módon több mint hat nemzetiségbeli, összesen 728 hős nyugszik, de sokan leltek örök nyugalomra a Lipták András utcai Tabáni evangélikus temetőben is.
Rendbe tették a hadisírokat BékéscsabánFotók: Dinya Magdolna
Megismerhető a két világháború egy-egy szelete a feliratokból
A Széchenyi-ligeti temetőben hétfőn összesen hat sírhelyet tettek rendbe, és a feliratok alapján megismerhető az első és második világháború történetének egy-egy szelete.
- Hárman az első világháborúban hunytak el: 1915-ben és 1917-ben. Egyikük, egy joghallgató a felirat alapján „nagy honszeretettel vitézül hadra kelt”, majd honvéd tüzér zászlósként az olasz harctéren „hősi halált lelt” 1917. október 26-án, mindössze 20 évesen.
- Hárman pedig a második világháború során estek el, mindannyian 1944. október 6-án. A front ekkor vonult át Békéscsabán. Róluk semmit sem lehet tudni, nem véletlen, hogy a feliraton is csak annyit jelöltek, hogy három ismeretlen honvéd nyugszik a sírban.
A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!
Iszonyatosan terjednek a légúti betegségek, de ez még csak a kezdet – jótanácsok a főorvostól