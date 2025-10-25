Gyula különleges ajándékot ad, mutatjuk, hogy mit

– A Gyulai Várfürdő Lovardája kinyitja a szívét, és november 28-án megújult köntösben nyitja meg kapuit. S mert az ünneplés ajándék nélkül nem teljes, Gyula most tényleg ajándékoz – tájékoztatta szerkesztőségünket a kezdeményezés háttréről a Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft.

A Gyulai Várfürdőben a Lovarda is egészen különleges lesz. Forrás: Gyulai Várfürdő

A Gyulai Várfürdőhöz is kapcsolódik a játék

Az ünnephez kapcsolódóan különleges ajándékjátékot indítottak: három wellness-hétvégét és két gyulai ajándékcsomagot sorsolnak ki azok között, akik megosztják, mit szeretnek legjobban Gyulában vagy mit néznének meg a legszívesebben. Ehhez kapcsolódik a Lassíts le Gyulán! marketingkampány is.

A kampány több csatornán fut:

Facebook-nyereményjátékkal aktivizálják a közösséget.

YouTube-videóval inspirálják az utazni vágyókat.

Rádiószpot-sorozat irányítja a figyelmet az őszi Gyulára (20 napon át a Rádió1 országos szórású reggeli műsorában és 1 hónapon át a Kolozsvári Paprika Rádió műsorában) és egy tematikus landing oldal foglalja össze az őszi élményeket és programokat a város hivatalos turisztikai portálján

A kampány célja, hogy a vendégek ne csak ellátogassanak Gyulára, hanem meg is álljanak, lelassuljanak és átéljék az ősz nyugalmát a városban.

Ezért is különleges Lovarda felújítása

Korábban többször írtunk arról, hogy mitől is különleges a Gyulai Várfürdőben a Lovarda felújítása.