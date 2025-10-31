Egy évszázad az emberi élet védelmében – egy nem akármilyen meglepetés is érkezett - galériával, videóval

A gyulai mentők jubileumi ünnepségének nyitányaként egy különleges, képes összeállítást mutattak be a gyulai szervezett mentés 100 évéről. Ezt követően Fodor György, a program műsorvezetője ismertette dr. Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár köszöntő levelét, amelyet az ünnepi alkalom kapcsán fogalmazott meg.

A gyulai mentők jubileumi ünnepségét tartották pénteken, egy új esetkocsit is átadtak. Fotó: MW

Szerencsések vagyunk, hiszen városunkban mentőállomás működik

– Mi gyulaiak különösen szerencsések vagyunk, hiszen városunkban mentőállomás működik, így tudjuk, hogy baj esetén a segítség nem csak úton van, hanem közelről is érkezik – fogalmazott ünnepi beszédében dr. Görgényi Ernő, Gyula polgármestere. Felelevenítette, hogy 100 éve, amikor Gyulán megalakult az önkéntes mentőegyesület, a város éppen a polgárosodás és a modernizáció útján járt.

– Az ipar fejlődése, a közlekedés átalakulása, a gépek megjelenése új lehetőségeket, de új kockázatokat és veszélyeket is rejtett – tette hozzá. – Az élet felgyorsult és megszületett az igény arra, hogy baj esetén legyen, aki szakszerű és gyors segítséget tud nyújtani. 1925 őszén a gyulai önkéntes mentőegyesületet olyan emberek kezdeményezésre hívták életre, akik tudták, hogy nem elég a jó szándék, hanem szervezettségre, tudásra és eszközökre is szükség van. Az egyesület jelmondata, „Mindnyájunkat érhet baleset”, találóan fejezte ki a kor szellemi és a hivatás örök igazságát. Ez az egyszerű mondat 100 év távlatából is érvényes.

A gyulai mentők jelenléte biztonságot ad

A polgármester kifejtette, a hivatás nem csak tudást, hanem tartást is igényel, az emberek pedig érzik, mennyire nélkülözhetetlen az a biztonság, amelyet a mentők jelenléte biztosít.