Egy évszázad az emberi élet védelmében – egy nem akármilyen meglepetés is érkezett - galériával, videóval
A gyulai szervezett mentés 100 éves jubileuma alkalmából rendeztek ünnepi állománygyűlést pénteken délelőtt a gyulai városháza dísztermében. A gyulai mentők évfordulójára egy nem mindennapi „apróság” is érkezett.
A gyulai mentők jubileumi ünnepségének nyitányaként egy különleges, képes összeállítást mutattak be a gyulai szervezett mentés 100 évéről. Ezt követően Fodor György, a program műsorvezetője ismertette dr. Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár köszöntő levelét, amelyet az ünnepi alkalom kapcsán fogalmazott meg.
Szerencsések vagyunk, hiszen városunkban mentőállomás működik
– Mi gyulaiak különösen szerencsések vagyunk, hiszen városunkban mentőállomás működik, így tudjuk, hogy baj esetén a segítség nem csak úton van, hanem közelről is érkezik – fogalmazott ünnepi beszédében dr. Görgényi Ernő, Gyula polgármestere. Felelevenítette, hogy 100 éve, amikor Gyulán megalakult az önkéntes mentőegyesület, a város éppen a polgárosodás és a modernizáció útján járt.
– Az ipar fejlődése, a közlekedés átalakulása, a gépek megjelenése új lehetőségeket, de új kockázatokat és veszélyeket is rejtett – tette hozzá. – Az élet felgyorsult és megszületett az igény arra, hogy baj esetén legyen, aki szakszerű és gyors segítséget tud nyújtani. 1925 őszén a gyulai önkéntes mentőegyesületet olyan emberek kezdeményezésre hívták életre, akik tudták, hogy nem elég a jó szándék, hanem szervezettségre, tudásra és eszközökre is szükség van. Az egyesület jelmondata, „Mindnyájunkat érhet baleset”, találóan fejezte ki a kor szellemi és a hivatás örök igazságát. Ez az egyszerű mondat 100 év távlatából is érvényes.
A gyulai mentők jelenléte biztonságot ad
A polgármester kifejtette, a hivatás nem csak tudást, hanem tartást is igényel, az emberek pedig érzik, mennyire nélkülözhetetlen az a biztonság, amelyet a mentők jelenléte biztosít.
100 éves a mentőszolgálat GyulánFotók: Bencsik Ádám
A hely szelleme is meghatározó
Dr. Kovács József országgyűlési képviselő elmondta, a mentés, a sürgősségi ellátás gondolatának megfogalmazása a 19. századra tehető. A gyulai mentés története kapcsán kiemelte, hogy abban a helyi szellem is meghatározó. Ennek kapcsán kitért arra, hogy a gyulai kórházat 1846-ban alapították, és az intézmény azóta és ma is a vidék egyik meghatározó egészségügyi intézménye. Szólt arról, hogy hazánkban 1887-ben dr. Kresz Géza (1846-1901) létrehozta a Budapesti Önkéntes Mentőegyesületet (BÖME). Az egyesület bécsi mintára alakult.
– Ezt követően a mentésügy óriási fejlődésen ment keresztül, és később egyre erősebbé vált vidéken is – fogalmazott. Az országgyűlési képviselő külön kitért a gyulai mentők munkájának fontosságára, illetve több jeles személyiséget is kiemelt azok közül, akik sokat tettek a helyi szervezetért, annak működéséért, fejlődéséért az elmúlt évtizedekben.
Hatszor teszik meg a Föld-Hold távolságot
Dr. Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója elmondta, Gyula 100 éve élő és működő központja a mentésügynek. Hozzátette, Békés vármegyében 12 mentőállomás működik, amelyek egyike a gyulai, ahol 21-en dolgoznak 4 mentőkocsival és egy esetkocsival a város és a környező településeken élő emberekért. A Békés vármegyei mentők egy évben több mint 48 ezer mentési feladatot végeznek el, és több mint 2,2 millió kilométert tesznek meg, ami hatszorosa a Föld és a Hold távolságának.
Egy kis „apróság” is érkezett
Úgy fogalmazott, hogy a köszönet mellett egy kis „aprósággal” is készült a jubileumi ünnepsége. Ez a meglepetés, ez az apróság, egy új Mercedes esetkocsi, amelyet szinte most szedtek le a futószalagról. Ennél modernebb mentéstechnikai eszköz jelenleg nem létezik. A főigazgató előbb jelképesen a városháza dísztermében adta át az autó Schneider László állomásvezető mentőtisztnek és dr. Görgényi Ernő polgármesternek, majd a városháza udvarán a tényleges átadás is megtörtént.
Schneider László köszöntőjében elmondta, az ünnepég elején bemutatott 100 évről szóló képes összeállítás készítésekor Vangelis „1492, A paradicsom meghódítása” című dalát választotta aláfestő zenének.
– Ez a cím egy kicsit tréfásan magában foglalja azt a pozitív megítélést, támogatást, amiben a mentőszolgálat, a mentőállomás, és a mentődolgozók részesülnek immár 100 éve városunkban. Ennek az egyik példája, hogy az önkormányzat, és a lakosság rendszeresen támogatja a mentőállomást, és a Gyulai Mentőalapítványt. Az idei évben több mint 700 ezer forintért oktatási eszközöket tudtunk beszerezni bajtársaink és a laikusok képzéséhez – fogalmazott. Az eszközöket jelképesen dr. Görgényi Ernő adta át.
Az eseményen emléklapot, illetve emléktárgyat vehetett át
- Dr. Csató Gábor – az Országos Mentőszolgálat főigazgatója
- Dr. Zentay Attila, az Országos Mentőszolgálat Dél-alföldi Regionális igazgatóját
- Molnár Sándor – a Békés Vármegyei Közgyűlés elnöke
- Dr. Kovács József – országgyűlési képviselő
- Dr. Sárosi Tamás – a Békés Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
- főosztályvezetője
- Dr. Görgényi Ernő – Gyula polgármestere
- Dr. Rákócziné Tripon Emese – Kétegyháza polgármestere
- Purecse Brigitta – Elek alpolgármestere
- Dr. Becsei László – Békés Vármegyei Központi Kórház főigazgatója
- Zanócz István tűzoltó ezredes – Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
- Dr. Szokolyai Zsolt – Deo Volente Alapítvány kuratóriumi tagja
- Kiss József – Gyulai Civil Szervezetek Szövetsége elnöke
- Zsótérné Skoperda Katalin – a rendezvény támogatója
- Thüringer Sánta Kata és Bárány Erika – civil szervezetek képviselői, támogatók.
Az esemény végén átadták az említett meglepetést, a mentőautót a városháza udvarán.
