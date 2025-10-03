október 3., péntek

Rendészeket is bevetnek, nagy változások a kórházban

Építési munkák zajlanak a Békés Vármegyei Központi Kórház Pándy Kálmán Tagkórházának területén, ami október 2-től a forgalmi rend változásával jár. A gyulai kórháznál a közlekedést rendészek segítik.

Nyemcsok László

Elmondták, a gyulai kórház Semmelweis utcai bejáratát (főbejárat) kizárólag a mentők és betegszállító gépjárművek részérére nyitották meg a helikopter-leszálló építésének idejére. A gyalogos forgalomban változás nincs, egyéb gépjárművek azonban nem használhatják ezt a bejáratot!

A mentők külön elbánást, előnyt élveznek a gyulai kórház területén
A mentők külön elbánást, előnyt élveznek a gyulai kórház területén. Fotó: MW-archívum

A tájékozódást táblák kihelyezésével segítik

A járóbetegek számára a diagnosztikai tömb elérhetősége (SBO, Radiológia, Laboratórium, Izotóp laboratórium, Endoszkópia) az új műtéti tömb bejáratán át biztosított. A könnyebb elérhetőség érdekében a tájékozódást táblák kihelyezésével segítik.

A közlekedést rendészek segítik a mentők külön elbánást, előnyt élveznek

Az igazgatási épület és a sebészeti tömb előtt megállni szigorúan tilos, kivéve mentők és betegszállítók. A neuropszichiátriai épület előtti forgalom a diagnosztikai tömb irányából a műveseállomás irányába egyirányúvá vált. A kórház területén a közlekedést rendészek segítik.

A forgalmi rend változása novemberig tart a gyulai kórház területén

Nyomatékosan felhívták a lakosság figyelmét, hogy a szalaggal és/vagy közlekedési táblával kijelölt útszakaszokon a KRESZ-szabályait kötelező betartani! Az útszakaszok szűkülése és a parkolóhelyek további csökkenése miatt személygépjárművel lehetőség szerint ne hajtsanak be a telephelyre és ne parkoljanak. A forgalmi rend változása előreláthatólag november elejéig tart.

A Békés Vármegyei Központi Kórház vezetése kéri, hogy fokozott figyelemmel és óvatossággal közlekedjenek a gyulai kórház területén!

 

 

