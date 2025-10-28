október 28., kedd

Lehetőség

2 órája

Különleges munkára keresnek embert a gyulai börtönbe

Címkék#börtön#Békés Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézet#munkahely

Ez az álláslehetőség elsősorban azoknak lehet jó, akik szeretnek vezetni.

Beol.hu

Ha rendelkezel D kategóriás jogosítvánnyal, büntetlen előéletű vagy és szeretnél biztos, kiszámítható munkahelyet, jelentkezz a Békés Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézetbe – jelent meg a hirdetés az intézet oldalán.

A gyulai intézetbe keresik új munkatársaikat.
Forrás: Facebook/Békés Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézet Toborzás

Egyéb juttatások

  • utazási költségtérítés,
  • cafetéria (évi bruttó 200 ezer forint),
  • ruházati támogatás.

 

