Lehetőség
2 órája
Különleges munkára keresnek embert a gyulai börtönbe
Ez az álláslehetőség elsősorban azoknak lehet jó, akik szeretnek vezetni.
Ha rendelkezel D kategóriás jogosítvánnyal, büntetlen előéletű vagy és szeretnél biztos, kiszámítható munkahelyet, jelentkezz a Békés Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézetbe – jelent meg a hirdetés az intézet oldalán.
Egyéb juttatások
- utazási költségtérítés,
- cafetéria (évi bruttó 200 ezer forint),
- ruházati támogatás.
