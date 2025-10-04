október 4., szombat

Ferenc névnap

10°
+15
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyomaendrődi Polgári Védelmi Bázis

52 perce

Újra szükség volt a polgári védelmi bázisra – galériával

Címkék#biztonság#Gyomaendrődi Polgári Védelmi Bázis#Országos Tűzmegelőzési Bizottság#rendezvény#program

Közel százan jártak ott. Kinyitotta kapuit a Gyomaendrődi Polgári Védelmi Bázis.

Beol.hu

Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság megnyitotta az egykori Gyomaendrődi Polgári Védelmi Bázis kapuit, ahol két különböző rendezvény keretében közel száz fő, köztük mintegy hatvan gyermek kapott tájékoztatást a biztonság fontosságáról – közölte a Békés Vármegyei Katasztrófavédelem

Gyomaendrődi Polgári Védelmi Bázis
Hatvan gyermek kapott tájékoztatást a biztonságtudatosság fontosságáról a Gyomaendrődi Polgári Védelmi Bázison. Fotó: BM OKF

Szórakozás és tanulás a Gyomaendrődi Polgári Védelmi Bázison

A program első részében a gyomaendrődi Vásártéri Óvoda óvodásai vettek részt , akik nagy érdeklődéssel és kiváló kérdésekkel készültek a közös foglalkozásra. Egy régi mesehős, Mandi, a vakond kalandjain keresztül ismerkedtek meg a gyermekek a környezetünkben leselkedő veszélyekkel. A mesélés után interaktív beszélgetés során megtudhatták, mikor és hogyan segítenek a tűzoltók, milyen felszereléseket használnak, illetve hogyan kell őket riasztani veszélyhelyzet esetén. Kiemelt figyelmet kaptak az alapvető menekülési szabályok is: ha tüzet látnak, semmiképp sem szabad elbújniuk, hanem egy felnőttel együtt kell azonnal elhagyniuk az épületet.

Programok a Gyomaendrődi Polgári Védelmi Bázison

Fotók: BM OKF

A program második felében idősebb érdeklődők látogathattak el a Bázis „Nyílt napjára”, ahol jó hangulatú, interaktív beszélgetés keretében tekintették át a múlt, a jelen és a jövő veszélyeit. 

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu