Tegnap, 13:36
Újra szükség volt a polgári védelmi bázisra – galériával
Közel százan jártak ott. Kinyitotta kapuit a Gyomaendrődi Polgári Védelmi Bázis.
Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság megnyitotta az egykori Gyomaendrődi Polgári Védelmi Bázis kapuit, ahol két különböző rendezvény keretében közel száz fő, köztük mintegy hatvan gyermek kapott tájékoztatást a biztonság fontosságáról – közölte a Békés Vármegyei Katasztrófavédelem.
Szórakozás és tanulás a Gyomaendrődi Polgári Védelmi Bázison
A program első részében a gyomaendrődi Vásártéri Óvoda óvodásai vettek részt , akik nagy érdeklődéssel és kiváló kérdésekkel készültek a közös foglalkozásra. Egy régi mesehős, Mandi, a vakond kalandjain keresztül ismerkedtek meg a gyermekek a környezetünkben leselkedő veszélyekkel. A mesélés után interaktív beszélgetés során megtudhatták, mikor és hogyan segítenek a tűzoltók, milyen felszereléseket használnak, illetve hogyan kell őket riasztani veszélyhelyzet esetén. Kiemelt figyelmet kaptak az alapvető menekülési szabályok is: ha tüzet látnak, semmiképp sem szabad elbújniuk, hanem egy felnőttel együtt kell azonnal elhagyniuk az épületet.
Programok a Gyomaendrődi Polgári Védelmi BázisonFotók: BM OKF
A program második felében idősebb érdeklődők látogathattak el a Bázis „Nyílt napjára”, ahol jó hangulatú, interaktív beszélgetés keretében tekintették át a múlt, a jelen és a jövő veszélyeit.
