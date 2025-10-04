Újra szükség volt a polgári védelmi bázisra – galériával

Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság megnyitotta az egykori Gyomaendrődi Polgári Védelmi Bázis kapuit, ahol két különböző rendezvény keretében közel száz fő, köztük mintegy hatvan gyermek kapott tájékoztatást a biztonság fontosságáról – közölte a Békés Vármegyei Katasztrófavédelem.

Hatvan gyermek kapott tájékoztatást a biztonságtudatosság fontosságáról a Gyomaendrődi Polgári Védelmi Bázison. Fotó: BM OKF

Szórakozás és tanulás a Gyomaendrődi Polgári Védelmi Bázison

A program első részében a gyomaendrődi Vásártéri Óvoda óvodásai vettek részt , akik nagy érdeklődéssel és kiváló kérdésekkel készültek a közös foglalkozásra. Egy régi mesehős, Mandi, a vakond kalandjain keresztül ismerkedtek meg a gyermekek a környezetünkben leselkedő veszélyekkel. A mesélés után interaktív beszélgetés során megtudhatták, mikor és hogyan segítenek a tűzoltók, milyen felszereléseket használnak, illetve hogyan kell őket riasztani veszélyhelyzet esetén. Kiemelt figyelmet kaptak az alapvető menekülési szabályok is: ha tüzet látnak, semmiképp sem szabad elbújniuk, hanem egy felnőttel együtt kell azonnal elhagyniuk az épületet.