Egy éve hunyt el

2 órája

A legendás viharsarki mentőst nem felejtik kollégái

Szinte napra pontosan egy éve hunyt el a legendás gyomaendrődi mentős.

Beol.hu

„Hosszú betegség után elhunyt Rávai Béla bajtársunk, Gyomaendrőd mentőállomás vezetője. Nyáron volt 44 éve, hogy Rávai bajtárs csatlakozott az Országos Mentőszolgálat bajtársi közösségéhez, ahol hosszú éveken keresztül indított útjára életmentőket, akiknek tudása legjavát adta át. Fiatalos lendülete, barátságos és segítőkész jellemvonása miatt hamar beilleszkedett az állomás életébe, szabadidejében pedig előszeretettel pattant motorra és szelte az utakat” – írták közösségi oldalukon az egy évvel ezelőtti posztban, melyben elhunyt mentős kollégájuktól búcsúztak.

Rávai Béla élete volt az életmentés. Forrás: Facebook/Országos Mentőszolgálat

Mint fogalmaztak,  Rávai Bélára nem csak szolgálat közben lehetett támaszkodni, a szó legnemesebb értelmében vett Bajtárs volt, kollégái mindig számíthattak segítségére, tanítására. 

 

