Életműdíjat vett át a szakma legjelentősebb eseményén
A Fehér Kígyó Gyógyszertár és tulajdonosának neve Orosházán egybeforr az innovációval, az új utak, a szakmai kihívások és megoldások keresésével, a bátor újításokkal, a betegekért való tenni akarással. A gyógyszerész, dr. Herczegfalviné dr. Abonyi Etelka a napokban vette át a Gyógyszerészetért életműdíjat.
A MOSZ Békés Vármegyei elnökeként, szakgyógyszerészként, az orosházai Fehér Kígyó Gyógyszertár vezetőjeként sok évtizede fáradhatatlanul dolgozó dr. Herczegfalviné dr. Abonyi Etelka egész pályája során segítette a betegeket, a lakosságot. A mai napig aktívan részt vesz a gyógyszerész szakmai szervezetek munkájában. Szorgalmas, kitartó szakmaszeretete inspiráló sokak számára – ez is elhangzott a méltatásban, amikor átadták a gyógyszerész részére az életműdíjat.
Orosházi gyógyszerész kapta az életműdíjat
A Magángyógyszerészek Országos Szövetségének az országos kongresszusán, a hazai gyógyszerészi közélet legjelentősebb eseményén Lukácsné dr. Fodor Enikő elnök adta át az elismeréseket. A XXX. jubileumi évfordulóját ünneplő Gyógyszerészetért életműdíjat a kuratórium döntése alapján vehette át dr. Herczegfalviné dr. Abonyi Etelka (Fehér Kígyó Gyógyszertár, Orosháza).
Dr. Herczegfalviné dr. Abonyi Etelka, egy kis alföldi faluban, Békéssámsonon született, nevelkedett, s ott járt általános iskolába. Gimnáziumi tanulmányait Tótkomlóson végezte, ahol korán kiderült a matematika iránti érdeklődése. Mégis gyermekkori álma megvalósítása miatt a SZOTE Gyógyszerésztudományi Karára jelentkezett. Szegeden végezte egyetemi tanulmányait és gyógyszerészi diplomát szerzett 1978-ban. Szakgyógyszerészi diplomáját pedig a budapesti egyetemen kapta. Első munkahelye Gödöllőn volt, majd Orosházára került.
Sok pályakezdő munkatársát sikerült a szakma szeretetére, a betegek tiszteletére, a gyógyítás fontosságára, a jó emberi kapcsolatokra buzdítania, amelyben nemcsak gyógyszerrel, hanem jó szóval is lehet gyógyítani. Mindig alázattal, folyamatosan tanulta az új terápiákat, konzultált orvosokkal a gyógyítás módjáról, a terápia ellenőrzéséről.
Orosháza első magángyógyszertára volt a Fehér Kígyó
Orosházán 1992-ben nyitotta meg az első magángyógyszertárat. A Fehér Kígyó Gyógyszertárban azóta is szolgálja az emberek egészségét a mindenkori tudomány és a technika legmagasabb szintjén. Már 1991-től a MOSZ tagja, dolgozott valamennyi gyógyszerész szervezetben, fontosnak tartja a közös gondolkodást, a véleménycserét. Orvosok és szakorvosok számára szakmai konferenciákat és egészségmegőrzést szolgáló orosházi rendezvényeket is szervezett.
Dr. Herczegfalviné dr. Abonyi Etelka iparkodik tudását fiatal kollégáinak átadni, hogy a gyógyszerészet aktuális tudománya, hivatásukon keresztül a beteg emberek javát szolgálja. E szép és felelősségteljes hivatást folytatják fiai is.
