Ha fáj a háta vagy bedurrant a dereka, irány valamelyik közeli fürdő!
A gyógyászati kezelések közé olyan természetes gyógymódok tartoznak, mint a gyógyvizes fürdők, iszappakolások vagy víz alatti gyógytorna, amelyekre bizonyos betegségek esetén tb-támogatás is igényelhető. Fedezd fel, milyen gyógyászati kezelésekre igényelhető a támogatás!
A gyógyfürdők olyan egészségügyi szolgáltatásokat nyújtanak, amelyek természetes gyógytényezők – például gyógyvíz vagy gyógygáz – alkalmazásával segítik a páciensek gyógyulását vagy rehabilitációját. A gyógyászati kezelések az orvosi rehabilitáció részét képezik, és elsősorban krónikus mozgásszervi megbetegedések, például reumatológiai, ortopédiai, neurológiai, illetve érrendszeri problémák esetén alkalmazzák őket a funkcionális állapot javítása érdekében.
A fürdőgyógyászat szerepe kiemelkedő a rehabilitációs ellátásban, ezért bizonyos gyógyászati kezelésekhez társadalombiztosítási (tb) támogatás is igénybe vehető.
Milyen gyógyászati kezelések érhetők el társadalombiztosítási támogatással?
A természetes gyógytényezők felhasználásával végzett gyógyászati kezelések együttesen a gyógyászati ellátások körébe tartoznak. Az egészségbiztosítás támogat bizonyos ilyen típusú ellátásokat, így például a szén-dioxidos gyógygázfürdőt, a 18 év alattiak számára szervezett csoportos gyógyúszást, valamint a különféle fürdőgyógyászati kezeléseket is.
Tb támogatott fürdőgyógyászati ellátások:
- gyógyvizes gyógymedence,
- gyógyvizes kádfürdő,
- iszappakolás,
- súlyfürdő,
- szénsavas fürdő,
- orvosi gyógymasszázs,
- víz alatti vízsugármasszázs,
- víz alatti csoportos gyógytorna,
- komplex fürdőgyógyászati ellátás.
Az egészségbiztosítási támogatással igénybe vehető kezelések időtartamát az 5/2004. EüM rendelet 3. sz. melléklete határozza meg.
Milyen betegségekre és hol rendelhetőek a gyógyászati ellátások?
Az, hogy mely betegségek esetén írhatók fel fürdőgyógyászati kezelések társadalombiztosítási támogatással, az 5/2004. EüM rendelet 5. számú melléklete határozza meg.
A kúra során rendelt gyógykezeléseket – és azok számát – egyetlen vényen kell feltüntetni, és ezeket ugyanazon szolgáltatónál kell igénybe venni. Előfordulhat azonban, hogy a szolgáltató egyes kezeléseket különböző telephelyeken nyújt. Ilyen esetekben, bár az ellátásokat egyazon szolgáltató biztosítja, a különböző kezeléstípusokat a helyszínek szerint szét kell választani, és külön vényen, illetve kezelőlapon kell előírni.
Békés vármegyében hol van lehetőség TB-támogatott gyógyfürdőzésre?
A termalfurdo.hu oldal szerint Békés vármegyében is több helyen van lehetőség TB-támogatott gyógyfürdőzésre. Korábbi cikkünkben az is megírtuk, mennyibe kerül ezekben a fürdőkben a támogatás nélkül felnőtt napijegy.
