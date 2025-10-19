Ha fáj a háta vagy bedurrant a dereka, irány valamelyik közeli fürdő!

A gyógyfürdők olyan egészségügyi szolgáltatásokat nyújtanak, amelyek természetes gyógytényezők – például gyógyvíz vagy gyógygáz – alkalmazásával segítik a páciensek gyógyulását vagy rehabilitációját. A gyógyászati kezelések az orvosi rehabilitáció részét képezik, és elsősorban krónikus mozgásszervi megbetegedések, például reumatológiai, ortopédiai, neurológiai, illetve érrendszeri problémák esetén alkalmazzák őket a funkcionális állapot javítása érdekében.

A gyógyászati kezelések szerepe a rehabilitációs ellátásban. Fotó: Illusztráció - Shutterstock

A fürdőgyógyászat szerepe kiemelkedő a rehabilitációs ellátásban, ezért bizonyos gyógyászati kezelésekhez társadalombiztosítási (tb) támogatás is igénybe vehető.

Milyen gyógyászati kezelések érhetők el társadalombiztosítási támogatással?

A természetes gyógytényezők felhasználásával végzett gyógyászati kezelések együttesen a gyógyászati ellátások körébe tartoznak. Az egészségbiztosítás támogat bizonyos ilyen típusú ellátásokat, így például a szén-dioxidos gyógygázfürdőt, a 18 év alattiak számára szervezett csoportos gyógyúszást, valamint a különféle fürdőgyógyászati kezeléseket is.

Tb támogatott fürdőgyógyászati ellátások:

gyógyvizes gyógymedence,

gyógyvizes kádfürdő,

iszappakolás,

súlyfürdő,

szénsavas fürdő,

orvosi gyógymasszázs,

víz alatti vízsugármasszázs,

víz alatti csoportos gyógytorna,

komplex fürdőgyógyászati ellátás.

Az egészségbiztosítási támogatással igénybe vehető kezelések időtartamát az 5/2004. EüM rendelet 3. sz. melléklete határozza meg.

Az egészségbiztosítási támogatással igénybe vehető gyógyászati kezelések időtartamát meghatározó táblázat. Forrás: net.jogtar.hu

Milyen betegségekre és hol rendelhetőek a gyógyászati ellátások?

Az, hogy mely betegségek esetén írhatók fel fürdőgyógyászati kezelések társadalombiztosítási támogatással, az 5/2004. EüM rendelet 5. számú melléklete határozza meg.

5/2004. EüM rendelet 5. számú melléklete. Forrás: net.jogtar.hu

A kúra során rendelt gyógykezeléseket – és azok számát – egyetlen vényen kell feltüntetni, és ezeket ugyanazon szolgáltatónál kell igénybe venni. Előfordulhat azonban, hogy a szolgáltató egyes kezeléseket különböző telephelyeken nyújt. Ilyen esetekben, bár az ellátásokat egyazon szolgáltató biztosítja, a különböző kezeléstípusokat a helyszínek szerint szét kell választani, és külön vényen, illetve kezelőlapon kell előírni.