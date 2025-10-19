október 19., vasárnap

Nándor névnap

13°
+18
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kezelések

56 perce

Ha fáj a háta vagy bedurrant a dereka, irány valamelyik közeli fürdő!

Címkék#reumatológiai#neurológiai#ortopédiai#gyógyfürdők#gyógyászati rehabilitáció

A gyógyászati kezelések közé olyan természetes gyógymódok tartoznak, mint a gyógyvizes fürdők, iszappakolások vagy víz alatti gyógytorna, amelyekre bizonyos betegségek esetén tb-támogatás is igényelhető. Fedezd fel, milyen gyógyászati kezelésekre igényelhető a támogatás!

Beol.hu

A gyógyfürdők olyan egészségügyi szolgáltatásokat nyújtanak, amelyek természetes gyógytényezők – például gyógyvíz vagy gyógygáz – alkalmazásával segítik a páciensek gyógyulását vagy rehabilitációját. A gyógyászati kezelések az orvosi rehabilitáció részét képezik, és elsősorban krónikus mozgásszervi megbetegedések, például reumatológiai, ortopédiai, neurológiai, illetve érrendszeri problémák esetén alkalmazzák őket a funkcionális állapot javítása érdekében. 

A gyógyászati kezelések szerepe kiemelkedő
A gyógyászati kezelések szerepe a rehabilitációs ellátásban. Fotó: Illusztráció - Shutterstock

A fürdőgyógyászat szerepe kiemelkedő a rehabilitációs ellátásban, ezért bizonyos gyógyászati kezelésekhez társadalombiztosítási (tb) támogatás is igénybe vehető. 

Milyen gyógyászati kezelések érhetők el társadalombiztosítási támogatással?

A természetes gyógytényezők felhasználásával végzett gyógyászati kezelések együttesen a gyógyászati ellátások körébe tartoznak. Az egészségbiztosítás támogat bizonyos ilyen típusú ellátásokat, így például a szén-dioxidos gyógygázfürdőt, a 18 év alattiak számára szervezett csoportos gyógyúszást, valamint a különféle fürdőgyógyászati kezeléseket is.

Tb támogatott fürdőgyógyászati ellátások:

  • gyógyvizes gyógymedence,
  • gyógyvizes kádfürdő,
  • iszappakolás,
  • súlyfürdő,
  • szénsavas fürdő,
  • orvosi gyógymasszázs,
  • víz alatti vízsugármasszázs,
  • víz alatti csoportos gyógytorna,
  • komplex fürdőgyógyászati ellátás.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Az egészségbiztosítási támogatással igénybe vehető kezelések időtartamát az 5/2004. EüM rendelet 3. sz. melléklete határozza meg.

gyógyászati kezelések időtartamát meghatározó táblázat
Az egészségbiztosítási támogatással igénybe vehető gyógyászati kezelések időtartamát meghatározó táblázat. Forrás: net.jogtar.hu

Milyen betegségekre és hol rendelhetőek a gyógyászati ellátások?

Az, hogy mely betegségek esetén írhatók fel fürdőgyógyászati kezelések társadalombiztosítási támogatással, az 5/2004. EüM rendelet 5. számú melléklete határozza meg.

5/2004. EüM rendelet 5. számú melléklete. Forrás: net.jogtar.hu

A kúra során rendelt gyógykezeléseket – és azok számát – egyetlen vényen kell feltüntetni, és ezeket ugyanazon szolgáltatónál kell igénybe venni. Előfordulhat azonban, hogy a szolgáltató egyes kezeléseket különböző telephelyeken nyújt. Ilyen esetekben, bár az ellátásokat egyazon szolgáltató biztosítja, a különböző kezeléstípusokat a helyszínek szerint szét kell választani, és külön vényen, illetve kezelőlapon kell előírni.

Békés vármegyében hol van lehetőség TB-támogatott gyógyfürdőzésre?

A termalfurdo.hu oldal szerint Békés vármegyében is több helyen van lehetőség TB-támogatott gyógyfürdőzésre. Korábbi cikkünkben az is megírtuk, mennyibe kerül ezekben a fürdőkben a támogatás nélkül felnőtt napijegy.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu