október 19., vasárnap

Nándor névnap

12°
+18
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hírösszefoglaló

2 órája

Természetes gyógyulás: TB-támogatott gyógyfürdőkezelések mozgásszervi panaszokra

Címkék#napi hírösszefoglaló#a nap legfontosabb hírei#beol videó#táncegyüttes#hátfájás#klíma#háziorvos#Munkácsy

A gyógyászati kezelések közé olyan természetes gyógymódok tartoznak, mint a gyógyvizes fürdők, iszappakolások vagy víz alatti gyógytorna, amelyekre bizonyos betegségek esetén tb-támogatás is igényelhető. Fedezd fel, milyen gyógyászati kezelésekre igényelhető a támogatás! Nézzük, mi mindenről írtunk még 2025. október 19-én.

Beol.hu

A gyógyfürdők olyan egészségügyi szolgáltatásokat nyújtanak, amelyek természetes gyógytényezők – például gyógyvíz vagy gyógygáz – alkalmazásával segítik a páciensek gyógyulását vagy rehabilitációját. A gyógyászati kezelések az orvosi rehabilitáció részét képezik, és elsősorban krónikus mozgásszervi megbetegedések, például reumatológiai, ortopédiai, neurológiai, illetve érrendszeri problémák esetén alkalmazzák őket a funkcionális állapot javítása érdekében. 

Gyógyászati kezelések fontossága
A gyógyászati kezelések szerepe a rehabilitációs ellátásban. Fotó: Illusztráció - Shutterstock

A fürdőgyógyászat szerepe kiemelkedő a rehabilitációs ellátásban, ezért bizonyos gyógyászati kezelésekhez társadalombiztosítási (tb) támogatás is igénybe vehető. 

Milyen gyógyászati kezelések érhetők el társadalombiztosítási támogatással?

A természetes gyógytényezők felhasználásával végzett gyógyászati kezelések együttesen a gyógyászati ellátások körébe tartoznak. Az egészségbiztosítás támogat bizonyos ilyen típusú ellátásokat, így például a szén-dioxidos gyógygázfürdőt, a 18 év alattiak számára szervezett csoportos gyógyúszást, valamint a különféle fürdőgyógyászati kezeléseket is.

Ingyen laptop jár rengeteg családnak, meghosszabbították a határidőt

Fontos dátumot közölt a szaktárca államtitkára, eddig igényelhetik a szülők az ingyen laptopot iskolás gyermekük számára.

Az 5. évfolyamos tanulók is ingyenes notebookhoz juthatnak a köznevelési intézményekben a meghosszabbított határidőnek köszönhetően.
Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Sztár a lelátón, hős a pályán: Keresztes Krisztián és az énekes felrobbantották Glasgow-t!

7 műsor, 6 város: számokban így fejezhető ki a magyar zenekar brit turnéja, de közben egy nagy találkozás is történt.

Lobó-Szalóky Lázár és Keresztes Krisztián. Forrás: FB/Dirty Slippers

A háziorvos figyelmeztet: ne dőljünk be a vitamincsodáknak!

Talán még az elmúlt éveknél is hamarabb, már szeptember közepén, októberben megkezdődtek a járványok, a kisebb-nagyobb megbetegedések. Az őszi vitaminpótlás éppen ezért még inkább felértékelődött.

Dr. Pálmai Tamás a természetes őszi vitaminpótlás híve Fotó: Bencsik Ádám-archív

Bolgár ritmusokkal és hagyományokkal jubilált a Balkán Táncegyüttes - galériával, videóval

Nagyszerű programmal köszöntötték a jeles évfordulót a hétvégén. A Balkán Táncegyüttes 35 éves jubileumi műsorát rendezték szombaton délután, illetve este Békéscsabán, a Napsugár Bábszínházban.

Balkán Táncegyüttes 35 éves jubileumi műsora

Fotók: Bencsik Ádám

A Balkán Táncegyüttes munkáját is elismerték

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 2020-ban Pro Cultura Minoritatum Hungariae díjat kapott a bolgár nemzetiségi néptánchagyományok bemutatásáért. 

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

150 év után megmozdult a rőzsehordó nő – videóval

Egy új sorozatot kezdett nemrégiben a Magyar Festők. Közösségi oldalukon híres magyar festők alkotásait keltik életre: így végre megmozdult Munkácsy Mihály ikonikus alkotása, a Rőzsehordó nő is.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu