Természetes gyógyulás: TB-támogatott gyógyfürdőkezelések mozgásszervi panaszokra
A gyógyászati kezelések közé olyan természetes gyógymódok tartoznak, mint a gyógyvizes fürdők, iszappakolások vagy víz alatti gyógytorna, amelyekre bizonyos betegségek esetén tb-támogatás is igényelhető. Fedezd fel, milyen gyógyászati kezelésekre igényelhető a támogatás! Nézzük, mi mindenről írtunk még 2025. október 19-én.
A gyógyfürdők olyan egészségügyi szolgáltatásokat nyújtanak, amelyek természetes gyógytényezők – például gyógyvíz vagy gyógygáz – alkalmazásával segítik a páciensek gyógyulását vagy rehabilitációját. A gyógyászati kezelések az orvosi rehabilitáció részét képezik, és elsősorban krónikus mozgásszervi megbetegedések, például reumatológiai, ortopédiai, neurológiai, illetve érrendszeri problémák esetén alkalmazzák őket a funkcionális állapot javítása érdekében.
A fürdőgyógyászat szerepe kiemelkedő a rehabilitációs ellátásban, ezért bizonyos gyógyászati kezelésekhez társadalombiztosítási (tb) támogatás is igénybe vehető.
Milyen gyógyászati kezelések érhetők el társadalombiztosítási támogatással?
A természetes gyógytényezők felhasználásával végzett gyógyászati kezelések együttesen a gyógyászati ellátások körébe tartoznak. Az egészségbiztosítás támogat bizonyos ilyen típusú ellátásokat, így például a szén-dioxidos gyógygázfürdőt, a 18 év alattiak számára szervezett csoportos gyógyúszást, valamint a különféle fürdőgyógyászati kezeléseket is.
