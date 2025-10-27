1 órája
Százak hallgatták a templomi gyászmisét - galériával
A Rázga Áron által vezényelt Békés Megyei Szimfonikus Zenekar adott hangversenyt október 26-án a békéscsabai Páduai Szent Antal Társszékesegyházban. A Halottak napi hangversenyre ingyenes volt a belépés, és százak várták, hogy felcsendüljenek a gyászmise hangjai, hogy meghallgassák Mozart Requiemjét.
A Halottak napi hangversenyt megelőzően Sziget Antal atya, a Páduai Szent Antal Társszékesegyház plébánosa szólt a megjelentekhez, és a figyelmükbe ajánlotta a latin nyelvű gyászmise énekszövegének magyar fordítását, melyet szétosztottak a koncertlátogatók között. Kiemelte továbbá, hogy a Békés Megyei Szimfonikus Zenekar külön tisztelettel ajánlja a darabot a közelmúltban elhunyt alapító tagjának, Fejes Antalnak az emlékére, aki cselló szólamvezető volt évtizedeken keresztül. A hangversenyre Békéscsabára érkezett Fejes Antal özvegye, F. Pálfy Zsuzsa is, aki megrendülten hallgatta végig a magasztos előadást.
A gyászmise a csabai templomban csendült fel
Élete legutolsó, sokak szerint egyben legnagyszerűbb művét Wolfgang Amadeus Mozart 1791-ben komponálta. A D-moll gyászmise, melyet Requiem címen ismer a világ, Mozart halálakor nem volt teljesen készen, töredékesen lelték meg, így aztán más zeneszerzők egészítették ki és fejezték be a gyászmisét. Bár vitatott, hogy a mű mekkora hányada magáé Mozarté, a zene minősége minden aggodalmat eloszlat, bárhol is csendül fel a világban, abból a magasztosság és harmónia árad. Egyes tételei lélegzetelállítóak, hol a tiszta erő csillan meg benne, más részein a csendesség és áhítat ragadja meg a hallgatót.
Halottak napi hangversenyFotók: Szegfű Katalin
A darabhoz több legenda is fűződik, például, hogy azt egy különös hírnök rendelte meg Mozart saját temetésére. Valójában ez nem igaz, mert egy von Stuppach nevű gróf rendelte meg tőle titokban, a zenekutatók szerint azért, mert sajátjaként akarta azt bemutatni. Sokan úgy tudják, hogy a Requiemet előadták Mozart temetésén. Valójában a nagy osztrák zeneszerző holttestét egy járvány miatt koporsó nélkül tömegsírba helyezték, így erre nem kerülhetett sor, ámbár napokkal később egy megemlékezésen talán az egyik befejezett tételét eljátszották, de még ez is vitatott.
A Páduai Szent Antal Társszékesegyház több mint százfős vegyeskórussal, kiváló szólóénekesekkel és hangszeres zenészekkel, lendületes dirigálással, magas művészi színvonalon előadott monumentális és a közelgő Halottak Napjára tekintettel különösen időszerű hangversenyre a megye számos településéről érkeztek zenebarátok, több felekezetből keresztény hívek, akik megrendülten távoztak az egyórás előadást követően.
A darab közreműködője volt: Nagy Anna – szoprán, Nagy Bernadett – alt, Fodré Lajos – tenor, Hámori Szabolcs – basszus, továbbá a szegedi Vaszy Viktor Kórus, melynek karigazgatója Gyüdi Sándor és a Calandrella Kamarakórus, Kutyejné Ablonczy Katalin vezetésével.
Nem ez volt az idei év első hangversenye a békéscsabai Páduai Szent Antal Társszékesegyházban. Még az év első felében egy orgonás időutazásra hívták a zenebarát híveket.
