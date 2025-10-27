Százak hallgatták a templomi gyászmisét - galériával

A Halottak napi hangversenyt megelőzően Sziget Antal atya, a Páduai Szent Antal Társszékesegyház plébánosa szólt a megjelentekhez, és a figyelmükbe ajánlotta a latin nyelvű gyászmise énekszövegének magyar fordítását, melyet szétosztottak a koncertlátogatók között. Kiemelte továbbá, hogy a Békés Megyei Szimfonikus Zenekar külön tisztelettel ajánlja a darabot a közelmúltban elhunyt alapító tagjának, Fejes Antalnak az emlékére, aki cselló szólamvezető volt évtizedeken keresztül. A hangversenyre Békéscsabára érkezett Fejes Antal özvegye, F. Pálfy Zsuzsa is, aki megrendülten hallgatta végig a magasztos előadást.

Halottak napi hangversenyt adott Békéscsabán a Békés Megyei Szimfonikus Zenekar. Fotó: Szegfű Katalain

A gyászmise a csabai templomban csendült fel

Élete legutolsó, sokak szerint egyben legnagyszerűbb művét Wolfgang Amadeus Mozart 1791-ben komponálta. A D-moll gyászmise, melyet Requiem címen ismer a világ, Mozart halálakor nem volt teljesen készen, töredékesen lelték meg, így aztán más zeneszerzők egészítették ki és fejezték be a gyászmisét. Bár vitatott, hogy a mű mekkora hányada magáé Mozarté, a zene minősége minden aggodalmat eloszlat, bárhol is csendül fel a világban, abból a magasztosság és harmónia árad. Egyes tételei lélegzetelállítóak, hol a tiszta erő csillan meg benne, más részein a csendesség és áhítat ragadja meg a hallgatót.