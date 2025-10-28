1 órája
Házigazdák is voltak, de most vendégségbe mentek fesztiválozni
A díszes guzsalyt alkalmanként szerelmi ajándékként is készítette a legény kedvesének, vagy a barátság jeléül adták egymásnak az emberek. A guzsalyos fesztivál hagyománya, hogy ez utóbbi szellemében jár körbe a guzsaly a települések között.
Többször voltak már házigazdák, idén a csanádapácaiak vendégségbe mentek. A guzsalyos fesztivál házigazdája az Apátfalvi Faluház volt. Fergeteges hétvégét töltöttek együtt a települések delegációi: Apáca (Erdély), Apátfalva, Csanádapáca, Kisorosz (Szerbia-Vajdaság).
A XXII. guzsalyoson való helytállást, fellépést köszönte meg az apácaiaknak (Dohánylevél Egyesületnek, a dalkörnek, ők léptek fel) Mórocz Ildikó polgármester a 3 napos fesztiválról hazatérve. Hírportálunknak azt is elmondta, a község háromszor volt vendéglátó, most vendégként mentek Apátfalvára. Idén vándorolt tovább a guzsaly Kisoroszra.
A Groupama Arénába hivatalosak az Előre labdarúgói
Itt az ősz legkülönlegesebb hangja: így barcognak a dámszarvasok Szarvason