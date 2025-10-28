Házigazdák is voltak, de most vendégségbe mentek fesztiválozni

Többször voltak már házigazdák, idén a csanádapácaiak vendégségbe mentek. A guzsalyos fesztivál házigazdája az Apátfalvi Faluház volt. Fergeteges hétvégét töltöttek együtt a települések delegációi: Apáca (Erdély), Apátfalva, Csanádapáca, Kisorosz (Szerbia-Vajdaság).

Az apácaiak felléptek a guzsalyos találkozón Apátfalván. Fotó: Facebook

A XXII. guzsalyoson való helytállást, fellépést köszönte meg az apácaiaknak (Dohánylevél Egyesületnek, a dalkörnek, ők léptek fel) Mórocz Ildikó polgármester a 3 napos fesztiválról hazatérve. Hírportálunknak azt is elmondta, a község háromszor volt vendéglátó, most vendégként mentek Apátfalvára. Idén vándorolt tovább a guzsaly Kisoroszra.