Ismered a guzsalyt?

1 órája

Házigazdák is voltak, de most vendégségbe mentek fesztiválozni

Címkék#hagyomány#Erdély#guzsalyos fesztivál#barátság

A díszes guzsalyt alkalmanként szerelmi ajándékként is készítette a legény kedvesének, vagy a barátság jeléül adták egymásnak az emberek. A guzsalyos fesztivál hagyománya, hogy ez utóbbi szellemében jár körbe a guzsaly a települések között.

Csete Ilona

Többször voltak már házigazdák, idén a csanádapácaiak vendégségbe mentek. A guzsalyos fesztivál házigazdája az Apátfalvi Faluház volt. Fergeteges hétvégét töltöttek együtt a települések delegációi: Apáca (Erdély), Apátfalva, Csanádapáca, Kisorosz (Szerbia-Vajdaság).

Az apácaiak felléptek a guzsalyos találkozón Apátfalván. Fotó: Facebook

A XXII. guzsalyoson való helytállást, fellépést köszönte meg az apácaiaknak (Dohánylevél Egyesületnek, a dalkörnek, ők léptek fel) Mórocz Ildikó polgármester a 3 napos fesztiválról hazatérve. Hírportálunknak azt is elmondta, a község háromszor volt vendéglátó, most vendégként mentek Apátfalvára. Idén vándorolt tovább a guzsaly Kisoroszra.

Fergeteges fesztiváli hangulat volt. Fotó: Facebook

 

 

