Fillérekért megvehető a szerelem gyümölcse: tele van vitaminnal és jót tesz a keringésnek
A Lidl hetente megújuló akciós kínálatában mindig találni olyan dolgot, amire érdemes lecsapni. Most az őszi szezon egyik különlegessége, a gránátalma, azaz a szerelem gyümölcse is bekerült az akciós termékek közé.
Az ősz nemcsak a borongós időt és a forró teát hozza magával, hanem egy különleges gyümölcs szezonját is. A gránátalma évezredek óta a szerelem és a vágy jelképe, most pedig a Lidl akciójának köszönhetően olcsóbban is beszerezhető. A szerelem gyümölcse antioxidánsokban gazdag, rubinvörös szemek nem csupán finomak, de a testre és a lélekre is jótékonyan hatnak.
Mit tud a szerelem gyümölcse?
Az antioxidánsokról tudjuk, hogy segítenek lassítani a sejtek öregedését, semlegesítik a káros szabad gyököket, és javítják a vérkeringést. Nem véletlen, hogy a gránátalmát sokan természetes vágyfokozónak tartják – hatásáról még a Káma-Szútra lapjain is említést tesznek. A férfiak és nők egyaránt érezhetik előnyeit: a jobb véráramlás, a gyulladáscsökkentő hatás és a hormonháztartásra gyakorolt pozitív befolyás mind hozzájárul ahhoz, hogy népszerűsége évről évre nő.
A gyümölcs magjai tele vannak vitaminokkal és ásványi anyagokkal, például C-vitaminnal, B5-vitaminnal és káliummal. Ez a kombináció segíti az immunrendszer működését, támogatja a szervezetet a betegségek megelőzésében, és hozzájárul a mindennapi energikussághoz.
A Lidl mostani akciójában a gránátalma különösen kedvező áron érhető el:
- egy darab 499 forint,
- de ha kettőt vásárolunk, a második mindössze 129 forintba kerül.
Így akár párosan is hazavihetjük, ami tökéletes szimbóluma lehet az összetartozásnak – és persze a közös kísérletezésnek a konyhában.
Hogyan történjen a gránátalma fogyasztása?
A fogyasztási módok szinte végtelenek. Készíthetünk belőle frissítő ivólét, különleges szörpöt, vagy feldobhatjuk vele a salátákat. Bárhogy is kerül az asztalra, egy biztos: a gránátalma egyszerre ígér egészséget és szenvedélyt. Mézzel keverve a vágyfokozó hatás még erősebb.
Péksüteményeket is szuper áron vehetünk most
A Lidl ezekben a napokban a péksüteményeket is fókuszba helyezte, a reggelinek valót most szuper áron kínálja a lánc.
