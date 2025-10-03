október 3., péntek

Páros akció

1 órája

Fillérekért megvehető a szerelem gyümölcse: tele van vitaminnal és jót tesz a keringésnek

Címkék#Lidl#gránátalma#vitamin

A Lidl hetente megújuló akciós kínálatában mindig találni olyan dolgot, amire érdemes lecsapni. Most az őszi szezon egyik különlegessége, a gránátalma, azaz a szerelem gyümölcse is bekerült az akciós termékek közé.

Bátori Attila

Az ősz nemcsak a borongós időt és a forró teát hozza magával, hanem egy különleges gyümölcs szezonját is. A gránátalma évezredek óta a szerelem és a vágy jelképe, most pedig a Lidl akciójának köszönhetően olcsóbban is beszerezhető. A szerelem gyümölcse antioxidánsokban gazdag, rubinvörös szemek nem csupán finomak, de a testre és a lélekre is jótékonyan hatnak.

A gránátalma vörös szemei finomak és egészségesek
A gránátalma antioxidánsban és vitaminokban gazdag. Forrás: feol.hu

Mit tud a szerelem gyümölcse?

Az antioxidánsokról tudjuk, hogy segítenek lassítani a sejtek öregedését, semlegesítik a káros szabad gyököket, és javítják a vérkeringést. Nem véletlen, hogy a gránátalmát sokan természetes vágyfokozónak tartják – hatásáról még a Káma-Szútra lapjain is említést tesznek. A férfiak és nők egyaránt érezhetik előnyeit: a jobb véráramlás, a gyulladáscsökkentő hatás és a hormonháztartásra gyakorolt pozitív befolyás mind hozzájárul ahhoz, hogy népszerűsége évről évre nő.

A gyümölcs magjai tele vannak vitaminokkal és ásványi anyagokkal, például C-vitaminnal, B5-vitaminnal és káliummal. Ez a kombináció segíti az immunrendszer működését, támogatja a szervezetet a betegségek megelőzésében, és hozzájárul a mindennapi energikussághoz.

A Lidl mostani akciójában a gránátalma különösen kedvező áron érhető el: 

  • egy darab 499 forint, 
  • de ha kettőt vásárolunk, a második mindössze 129 forintba kerül. 

Így akár párosan is hazavihetjük, ami tökéletes szimbóluma lehet az összetartozásnak – és persze a közös kísérletezésnek a konyhában.

Hogyan történjen a gránátalma fogyasztása?

A fogyasztási módok szinte végtelenek. Készíthetünk belőle frissítő ivólét, különleges szörpöt, vagy feldobhatjuk vele a salátákat. Bárhogy is kerül az asztalra, egy biztos: a gránátalma egyszerre ígér egészséget és szenvedélyt. Mézzel keverve a vágyfokozó hatás még erősebb. 

Péksüteményeket is szuper áron vehetünk most

A Lidl ezekben a napokban a péksüteményeket is fókuszba helyezte, a reggelinek valót most szuper áron kínálja a lánc.

 

