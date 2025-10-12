2026. május 2-át már most írjuk be a naptárba

Május 2-án ismét gőzfelhő lepi el a Viharsarkot! – írja a Viharsarok vasútja Facebook-oldala. A MÁV Rail Tours különleges gőzösös menettekkel készül arra a napra:

Gőzfelhős kirándulás Gyulára (Békéscsaba – Gyula – Békéscsaba)

Gőzfelhős kirándulás Szegedre (Békéscsaba – Szeged)

Mint kifejtették, a részletes programokat és a menetrendet később hozzák nyilvánosságra.