október 12., vasárnap

Miksa névnap

+21
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Lehetőség

1 órája

2026. május 2-át már most írjuk be a naptárba

Címkék#gőzösös#Viharsarok vasútja#program

Május 2-át kötelező beírni a naptárba. Valami olyasmi történik, mely tömegeket vonz majd.

Papp Gábor
2026. május 2-át már most írjuk be a naptárba

Gőzfelhős kirándulások indulnak Békéscsabáról Forrás: Shutterstock

Május 2-án ismét gőzfelhő lepi el a Viharsarkot! – írja a Viharsarok vasútja Facebook-oldala. A MÁV Rail Tours különleges gőzösös menettekkel készül arra a napra:

  • Gőzfelhős kirándulás Gyulára (Békéscsaba – Gyula – Békéscsaba)
  • Gőzfelhős kirándulás Szegedre (Békéscsaba – Szeged)

Mint kifejtették, a részletes programokat és a menetrendet később hozzák nyilvánosságra.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu