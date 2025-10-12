Lehetőség
1 órája
2026. május 2-át már most írjuk be a naptárba
Május 2-át kötelező beírni a naptárba. Valami olyasmi történik, mely tömegeket vonz majd.
Gőzfelhős kirándulások indulnak Békéscsabáról Forrás: Shutterstock
Május 2-án ismét gőzfelhő lepi el a Viharsarkot! – írja a Viharsarok vasútja Facebook-oldala. A MÁV Rail Tours különleges gőzösös menettekkel készül arra a napra:
- Gőzfelhős kirándulás Gyulára (Békéscsaba – Gyula – Békéscsaba)
- Gőzfelhős kirándulás Szegedre (Békéscsaba – Szeged)
Mint kifejtették, a részletes programokat és a menetrendet később hozzák nyilvánosságra.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre