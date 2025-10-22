október 22., szerda

Előd névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Evangélikus egyházközség

1 órája

Gimnazisták, gyülekezeti tagok vettek részt a temetőtakarításban

Címkék#Szarvas-Újtemplomi Evangélikus Egyházközség#munkanap#mozgalom#Vajda Péter Evangélikus Gimnázium

Sokan csatlakoztak egy remek kezdeményezéshez. A temető megtelt dolgos önkéntesekkel.

Csete Ilona

Szarvas-Újtemplomi Evangélikus Egyházközség számolt be arról, hogy sikeresen lezajlott a hétvégi takarítás az Újtemetőben. 

Diákok, civilek, gyülekezeti tagok takarítottak. Fotó: Facebook

– Köszönjük azoknak a gyülekezeti tagoknak, akik a szombati munkanap ellenére is eljöttek a közös munkára. És a Vajda Péter Evangélikus Gimnázium diákjainak a részvételét, akik a Márta mozgalom keretében segítették a gyülekezet munkáját – írták a közösségi oldalukon.

 

