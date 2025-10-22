Evangélikus egyházközség
1 órája
Gimnazisták, gyülekezeti tagok vettek részt a temetőtakarításban
Sokan csatlakoztak egy remek kezdeményezéshez. A temető megtelt dolgos önkéntesekkel.
Szarvas-Újtemplomi Evangélikus Egyházközség számolt be arról, hogy sikeresen lezajlott a hétvégi takarítás az Újtemetőben.
– Köszönjük azoknak a gyülekezeti tagoknak, akik a szombati munkanap ellenére is eljöttek a közös munkára. És a Vajda Péter Evangélikus Gimnázium diákjainak a részvételét, akik a Márta mozgalom keretében segítették a gyülekezet munkáját – írták a közösségi oldalukon.
