Nem akarták elhinni a horgászok, mekkora halat fogott Moldován Ferenc

Az abszolút rekordot közelítő gigantikus karikakeszeg a Hármas-Körösből – írta Facebook-oldalán a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége.

A gigantikus karikakeszeg országos viszonylatban is jelentősnek számít. Fotó: KHESZ Facebook-oldala

Gigantikus karikakeszeg érkezett

A KHESZ beszámolójából kiderül, a folyókon előszeretettel feederező horgászok körében közismert, hogy a Körösökön, országos viszonylatban is hatalmas karikakaszegek „teremnek”. Nem ritkák a 60-80 dekagrammos fogások, de minden évben kapnak beszámolókat az egy kilogrammot is közelítő példányokról.

Az abszolút rekordlistára is felférne

Moldován Ferenc ezt is fölözi rekordközeli fogásával – tették hozzá. – A Hármas-Körösön, Halászlak térségében, október 4-én, szombaton 8 óra 37 perckor, method feeder technikával, egy egészen kivételes termetű, 1,12 kilogrammos, 40 centiméteres példányt fogott.

Az óriás „karika” méltatásához még csak annyit, hogy a Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) hivatalos abszolút rekordlistájára jelen pillanatban az előkelő ötödik helyre férne be az