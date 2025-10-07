október 7., kedd

Rekord közelben

1 órája

Nem akarták elhinni a horgászok, mekkora halat fogott Moldován Ferenc

Címkék#Hármas-Körös#Magyar Országos Horgász Szövetség#MOHOSZ#karikakeszeg#rekordlista

Kivételes termetű, országos rekordhoz közelítő halat fogtak a napokban a Hármas-Körösön. A 40 centiméteres, 1,12 kilós gigantikus karikakeszeg egészen kivételes nagyságúnak számít országos összehasonlításban is.

Papp Gábor

Az abszolút rekordot közelítő gigantikus karikakeszeg a Hármas-Körösből – írta Facebook-oldalán a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége.  

Gigantikus karikakeszeget a hálóban
A gigantikus karikakeszeg országos viszonylatban is jelentősnek számít. Fotó: KHESZ Facebook-oldala

Gigantikus karikakeszeg érkezett

A KHESZ beszámolójából kiderül, a folyókon előszeretettel feederező horgászok körében közismert, hogy a Körösökön, országos viszonylatban is hatalmas karikakaszegek „teremnek”. Nem ritkák a 60-80 dekagrammos fogások, de minden évben kapnak beszámolókat az egy kilogrammot is közelítő példányokról.

Az abszolút rekordlistára is felférne

Moldován Ferenc ezt is fölözi rekordközeli fogásával – tették hozzá. – A Hármas-Körösön, Halászlak térségében, október 4-én, szombaton 8 óra 37 perckor, method feeder technikával, egy egészen kivételes termetű, 1,12 kilogrammos, 40 centiméteres példányt fogott.

Az óriás „karika” méltatásához még csak annyit, hogy a Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) hivatalos abszolút rekordlistájára jelen pillanatban az előkelő ötödik helyre férne be az 

  • 1,29; 
  • 1,23; 
  • 1,21; 
  • 1,13 kilogrammos példányok mögé.

 


 

 

