1 órája
Nem akarták elhinni a horgászok, mekkora halat fogott Moldován Ferenc
Kivételes termetű, országos rekordhoz közelítő halat fogtak a napokban a Hármas-Körösön. A 40 centiméteres, 1,12 kilós gigantikus karikakeszeg egészen kivételes nagyságúnak számít országos összehasonlításban is.
Az abszolút rekordot közelítő gigantikus karikakeszeg a Hármas-Körösből – írta Facebook-oldalán a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége.
Gigantikus karikakeszeg érkezett
A KHESZ beszámolójából kiderül, a folyókon előszeretettel feederező horgászok körében közismert, hogy a Körösökön, országos viszonylatban is hatalmas karikakaszegek „teremnek”. Nem ritkák a 60-80 dekagrammos fogások, de minden évben kapnak beszámolókat az egy kilogrammot is közelítő példányokról.
Az abszolút rekordlistára is felférne
Moldován Ferenc ezt is fölözi rekordközeli fogásával – tették hozzá. – A Hármas-Körösön, Halászlak térségében, október 4-én, szombaton 8 óra 37 perckor, method feeder technikával, egy egészen kivételes termetű, 1,12 kilogrammos, 40 centiméteres példányt fogott.
Az óriás „karika” méltatásához még csak annyit, hogy a Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) hivatalos abszolút rekordlistájára jelen pillanatban az előkelő ötödik helyre férne be az
- 1,29;
- 1,23;
- 1,21;
- 1,13 kilogrammos példányok mögé.
