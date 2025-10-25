október 25., szombat

BiankaBlanka névnap

+16
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ménesbirtok

1 órája

A fajta bölcsőjében, Mezőhegyesen rendeztek ménvizsgát - galériával

Címkék#Mezőhegyesen#gidrán#Gidrán Lótenyésztők Magyarországi Egyesülete#Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaságnak#látvány#vizsga#hírek

Mennyi szépség! A ménvizsga résztvevőit is lenyűgözte a látvány, majd sok fotó felkerült a szervezők közösségi oldalára, érdemes gyönyörködni a lovas fotókban.

Csete Ilona
A fajta bölcsőjében, Mezőhegyesen rendeztek ménvizsgát - galériával

Íme néhány felvétel e csodálatos lófajtáról, a ménvizsgáról, az egyesület oldaláról. Fotó: Facebook

A Gidrán Lótenyésztők Magyarországi Egyesülete tette közzé közösségi oldalán a hírt: az egyesület önálló működésének a megkezdése óta, először rendezett önállóan gidrán ménvizsgát. A vizsga különlegessége, hogy tette ezt a fajta bölcsőjében, Mezőhegyesen. Köszönjük a helyszín biztosítását a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaságnak – fogalmaztak bejegyzésükben.
 

Gidrán Lótenyésztők Magyarországi Egyesülete: első önálló gidrán ménvizsga

Fotók: Futaki Robin, Borók Vince, Sustik Ádám

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu