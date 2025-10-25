A fajta bölcsőjében, Mezőhegyesen rendeztek ménvizsgát - galériával

A Gidrán Lótenyésztők Magyarországi Egyesülete tette közzé közösségi oldalán a hírt: az egyesület önálló működésének a megkezdése óta, először rendezett önállóan gidrán ménvizsgát. A vizsga különlegessége, hogy tette ezt a fajta bölcsőjében, Mezőhegyesen. Köszönjük a helyszín biztosítását a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaságnak – fogalmaztak bejegyzésükben.

