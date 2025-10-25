Ménesbirtok
A fajta bölcsőjében, Mezőhegyesen rendeztek ménvizsgát - galériával
Mennyi szépség! A ménvizsga résztvevőit is lenyűgözte a látvány, majd sok fotó felkerült a szervezők közösségi oldalára, érdemes gyönyörködni a lovas fotókban.
Íme néhány felvétel e csodálatos lófajtáról, a ménvizsgáról, az egyesület oldaláról. Fotó: Facebook
A Gidrán Lótenyésztők Magyarországi Egyesülete tette közzé közösségi oldalán a hírt: az egyesület önálló működésének a megkezdése óta, először rendezett önállóan gidrán ménvizsgát. A vizsga különlegessége, hogy tette ezt a fajta bölcsőjében, Mezőhegyesen. Köszönjük a helyszín biztosítását a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaságnak – fogalmaztak bejegyzésükben.
Gidrán Lótenyésztők Magyarországi Egyesülete: első önálló gidrán ménvizsgaFotók: Futaki Robin, Borók Vince, Sustik Ádám
