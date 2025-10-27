Különleges valóságshow-t indítottak, nézd meg, ki mit csinál

Egész évben működik a Gerlai Wenckheim Társaság által üzemeltetett webkamera. A webkamerát a nyári itatónál helyezték el, amely a mostani időszakban téli etetőként működik – írták a Gerlai Wenckheim Társaság közösségi oldalán.

Különleges valóságshow-t indított a Gerlai Wenckheim Társaság. Fotó: Shutterstock/Illusztráció

Hozzátették: érdemes bekukkantani, megnézni, hogy éppen ki csemegézik a finom falatokból. Egy különleges játékra is hívták a követőket. Azt kérték, hogy aki egy érdekes madarat pillant meg az élő közvetítésben, készítsen képernyőfotót, majd ossza meg kommentben a bejegyzés alatt.