Különleges valóságshow-t indítottak, nézd meg, ki mit csinál

Címkék#játék#Gerlai Wenckheim Társaság#webkamera#madarak

Különleges valóságshow indult, és élőben követhető, hogy abban a pillanatban ki mit csinál.

Licska Balázs

Egész évben működik a Gerlai Wenckheim Társaság által üzemeltetett webkamera. A webkamerát a nyári itatónál helyezték el, amely a mostani időszakban téli etetőként működik – írták a Gerlai Wenckheim Társaság közösségi oldalán.

Gerlai Wenckheim Társaság által üzemeltetett webkamera
Különleges valóságshow-t indított a Gerlai Wenckheim Társaság. Fotó: Shutterstock/Illusztráció

Hozzátették: érdemes bekukkantani, megnézni, hogy éppen ki csemegézik a finom falatokból. Egy különleges játékra is hívták a követőket. Azt kérték, hogy aki egy érdekes madarat pillant meg az élő közvetítésben, készítsen képernyőfotót, majd ossza meg kommentben a bejegyzés alatt.

 

 

 

