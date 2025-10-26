Újabb terv született, hogyan lehetne rendbe tenni a romkastélyt

A Média Építészeti Díja versenyét és rendezvényét idén 21. alkalommal rendezi meg az Építészfórum csapata. Ebben az évben összesen 66 épületet, 100 tervet és 26 épített környezeti munkát neveztek a tervezők, amelyek közül egy iskolaátalakítás, egy irodaház, egy ravatalozó, egy garzonház és egy villafelújítás verseng az év legjobb épületének járó díjért. A tervek között öt diplomamunka mérkőzik meg egymással, az egyikhez az apropót a gerlai Wenckheim-kastély adta – derült ki az Építészfórum honlapjáról.

Újabb terv született, hogy miként lenne érdemes felújítani a gerlai Wenckheim-kastélyt. Fotó: MW

Pár éve került magánkézbe a gerlai Wenckheim-kastély

A 37 szobás, U alakú gerlai Wenckheim-kastély 1860-ban készült el, a terveit a kor híres szakembere, Ybl Miklós készítette gróf Wenckheim Károly felkérésére. A család 1944-ben távozott, az ingatlant pedig kifosztották. A második világháború után államosították Gerla kastélyát, volt benne többek között pártiroda, rendőrség, orvosi rendelő, 1947-től 1984-ig itt működött az általános iskola – írták a BékésWiki oldalán. Néhány éve a békéscsabai önkormányzat eladta a 15 ezer négyzetméteres ingatlant, jelenleg magánkézben van.

Gerla kastélyának felújításába nem tud beleszólni az önkormányzat

Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere korábban siralmasnak nevezte az épület állapotát. Elmondta azt is, az önkormányzatnak nincs semmilyen eszköze arra, hogy kikényszerítse a felújítását. A városnak sem lenne jelenlegi helyzetben forrása arra, hogy rendbe tegyék a gerlai Wenckheim-kastélyt, a beruházás több milliárd forintos tételt jelentene.

Elmondta a tulajdonos, hogy mik a szándékaik az épülettel

Az ingatlanfejlesztéssel foglalkozó Alpha Cons Kft., illetve a gerlai kastélyt tulajdonló kft. ügyvezetője, Körtvélyessy László hangsúlyozta: továbbra is szeretnék rendbe tenni a Wenckheim-kastélyt. Figyelik a pályázati lehetőségeket. Önerőből nem tudnak bevállalni egy ekkora fejlesztést, aminek költségvetése 1,5-2 milliárd forintra is rúghat. Jelenleg az állagmegóvásra tudnak csak költeni. Összességében egy rendezvényhelyszínben gondolkodnak, és látogatóközpontot is kialakítanának benne, bemutatva a Wenckheim család és Gerla kastélyának történetét.