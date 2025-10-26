30 perce
Újabb terv született, hogyan lehetne rendbe tenni a romkastélyt
Bár 2024 végére ígérték a felújítását, érdemi előrelépés nem történt az ügyben továbbra sem. A magánkézben lévő gerlai Wenckheim-kastélyt most is dzsungel veszi körül. Ugyanakkor készült egy diplomamunka, egy újabb terv Gerla kastélyának felújítására, amely versenybe is szállt egy rangos díjért.
A Média Építészeti Díja versenyét és rendezvényét idén 21. alkalommal rendezi meg az Építészfórum csapata. Ebben az évben összesen 66 épületet, 100 tervet és 26 épített környezeti munkát neveztek a tervezők, amelyek közül egy iskolaátalakítás, egy irodaház, egy ravatalozó, egy garzonház és egy villafelújítás verseng az év legjobb épületének járó díjért. A tervek között öt diplomamunka mérkőzik meg egymással, az egyikhez az apropót a gerlai Wenckheim-kastély adta – derült ki az Építészfórum honlapjáról.
Pár éve került magánkézbe a gerlai Wenckheim-kastély
A 37 szobás, U alakú gerlai Wenckheim-kastély 1860-ban készült el, a terveit a kor híres szakembere, Ybl Miklós készítette gróf Wenckheim Károly felkérésére. A család 1944-ben távozott, az ingatlant pedig kifosztották. A második világháború után államosították Gerla kastélyát, volt benne többek között pártiroda, rendőrség, orvosi rendelő, 1947-től 1984-ig itt működött az általános iskola – írták a BékésWiki oldalán. Néhány éve a békéscsabai önkormányzat eladta a 15 ezer négyzetméteres ingatlant, jelenleg magánkézben van.
Gerla kastélyának felújításába nem tud beleszólni az önkormányzat
Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere korábban siralmasnak nevezte az épület állapotát. Elmondta azt is, az önkormányzatnak nincs semmilyen eszköze arra, hogy kikényszerítse a felújítását. A városnak sem lenne jelenlegi helyzetben forrása arra, hogy rendbe tegyék a gerlai Wenckheim-kastélyt, a beruházás több milliárd forintos tételt jelentene.
Elmondta a tulajdonos, hogy mik a szándékaik az épülettel
Az ingatlanfejlesztéssel foglalkozó Alpha Cons Kft., illetve a gerlai kastélyt tulajdonló kft. ügyvezetője, Körtvélyessy László hangsúlyozta: továbbra is szeretnék rendbe tenni a Wenckheim-kastélyt. Figyelik a pályázati lehetőségeket. Önerőből nem tudnak bevállalni egy ekkora fejlesztést, aminek költségvetése 1,5-2 milliárd forintra is rúghat. Jelenleg az állagmegóvásra tudnak csak költeni. Összességében egy rendezvényhelyszínben gondolkodnak, és látogatóközpontot is kialakítanának benne, bemutatva a Wenckheim család és Gerla kastélyának történetét.
Fontos szerepet lát el a faluban a gerlai Wenckheim-kastély
Temesvári Bence Középpont a faluszélen – A gerlai Wenckheim-kastély történetének folytatása címmel készített diplomamunkát, és ezt a tervet is beválasztották a Média Építészeti Díja verseny döntősei közé. Az Építészfórum honlapján azt írták, hogy érzékenyen, apró beavatkozásokkal nyúl az épülethez, felerősítve annak értékeit, kiemelve a faluban ellátott fontos szerepét.
A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!
Tévút az egykori állapot visszaállítása és a teljes belakása
Mint írta, az elmúlt 30 évben számos terv készült a kastély hasznosítására. Arra próbált rámutatni, hogy tévút az egykori állapot visszaállítása és a teljes kastély belakása, ugyanis ez egy aránytalan és önmagáért való helyzetet teremtene, miközben az épület egyes részei olyan helyi és építészeti értékekkel bírnak, hogy felelőtlenség veszni hagyni őket. Hangsúlyozta azt is, hogy Gerla kastélay immár nem egy 3000 holdas uradalom része, hanem egy megcsonkított telken álló, jelenlegi környezetéhez aránytalanul nagy, de legalább annyira fontos hely.
Elköszönt a Follow The Flow – képeken, videón a csabai koncert
Telt ház: a Halott Pénz koncertje hatalmasat robbant a kolbászfesztiválon – képek, videó