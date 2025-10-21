1 órája
A szakértők szerint egyre szebb képet fest Békés vármegye gasztrotérképe
Stabil minőséget nyújtanak a kiemelt gasztrohelyek, szinte mindenki megőrizte az ajánlását és van, aki újabbakat is kapott. Minősített a Michelin és a Gault&Millau és a Street Kitchen Guide is. Utánanéztünk, hogyan néz ki Békés vármegye gasztrotérképe a különböző kalauzokban.
A nemzetközileg is ismert és elismert, objektív pontrendszer alapján ajánló Michelint nem kell bemutatni szinte már senkinek, az általuk adott csillagok sok, gasztronómiai témájú filmben megjelennek, mint a történet központi elemei, a Gault&Millau elismerése pedig legalább ilyen nívós.
A étteremkalauzban való megjelenés presztízst és szakmai elismerést jelent
A Gault&Millau ajánlását megnyerni a gyakorlatban azt jelenti, hogy a világ egyik legnagyobb presztízsű – kézzel fogható – étteremkalauzában és online adatbázisában is megjelenik egy étterem. Világszerte közismert tény, hogy a 60 éves múltra visszatekintő étteremkalauzban való szereplés nemzetközi presztízst és szakmai elismerést jelent.
Hétszáz ajánlható helyet fedeztek fel az országban
A Street Kitchen Guide tavalyi kiadványához képest idén újabb szereplők is helyet kaptak a magyar gasztrotérképen. Ötszáz helyett, már több mint 700, általuk is ajánlható helyet fedezett fel az országban az ismert és elismert séfcsapat.
A szarvasi Újváros Bisztró is sikereket könyvelhetett el
Lássuk, hogyan alakult mindez a vármegyében, a hazai és a nemzetközi kategóriában. Megőrizte a Michelin Bib Gourmand elismerését idén is a térségbe néhány éve friss színként berobbanó szarvasi Újváros Bisztró, amely megjelenésében és konyhájában is rendhagyó célokat tűzött ki maga elé. A Michlein Bib Gourmand elismerésből összesen 13-at osztottak ki az országban, melyből az egyiket a szarvasi bisztró kapta. Emellett két szakácssapkával ismerte el a Holt-Körös parti éttermet a Gault&Millau.
A Gault&Millau felvette az ajánlott éttermek közé a gyulai Várkonyit
Két új, minősítő matrica került fel a gyulai Várkonyi Bisztró & Bár ajtajára is. Erről adott hírt az étterem a Facebook-oldalán az elmúlt héten.
- Az egyik matrica azt jelzi, hogy a Gault&Millau étteremkalauz tesztelői felvették az ajánlott éttermek közé a Gyula szívében található bisztrót.
- Az másik ajánlást a Street Kitchen csapatától kapták, akik már a tavalyi első megjelenéskor is szerepeltették a gyulai éttermet a Street Kitchen Guide gasztrokalauzukban, és a 2025/2026-os Guide-ba is beválogatták.
A gyulai bisztró biztos pont a térségbe utazók és a helyiek körében
– Kiváló kollégák működtetik a bisztrót mind a háttérben, a konyhán, mind pedig a vendégtérben, ami nagy öröm számunkra – mondta Várkonyi Tibor tulajdonos. – Büszkék vagyunk arra, hogy olyan csapat dolgozik nálunk, akik ilyen elismeréseket érdemelnek ki minőségi munkájukkal, szakmai szenvedélyükkel, kedvességükkel és vendégcentrikus maximalizmusukkal. Tizenhárom év következetes, szeretetteljes, minőségi vendéglátása az, ami miatt a „Várkonyi” biztos pont a térségbe utazók és a helyiek körében.
A szarvasi Róka és Mackó Barátkozó debütált a Gault&Millau POP-ban
POP kategóriában is díjazott a térségben a Gault&Millau, a szarvasi Róka és Mackó Barátkozó debütált a kalauzban. A Barátkozó egyszerre helyi termékek boltja, speciality kávézó és gasztrokocsma is: egy igazán különleges hangulatú helyszín a megyei gasztrokulturális életben. A Barátkozó emellett szintén első megjelenését könyvelhette el a Street Kitchen Guide 2025/2026-os kiadványában is, mint a Kávézók és reggelizők első helyezettje. A Street Kitchen Guide csapata idén is 11 gasztrohelyet vett fel az ajánlójába Békés vármegyéből. Vannak új érkezők és volt, aki idén nem kapott helyet.
