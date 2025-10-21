A szakértők szerint egyre szebb képet fest Békés vármegye gasztrotérképe

A nemzetközileg is ismert és elismert, objektív pontrendszer alapján ajánló Michelint nem kell bemutatni szinte már senkinek, az általuk adott csillagok sok, gasztronómiai témájú filmben megjelennek, mint a történet központi elemei, a Gault&Millau elismerése pedig legalább ilyen nívós.

A Gault&Millau és a Street Kitchen elismerő matricája is kikerült a gyulai Várkonyi Bisztró & Bárban, képünkön Várkonyi Tibor tulajdonos. Fotó: Dinya Magdolna

A étteremkalauzban való megjelenés presztízst és szakmai elismerést jelent

A Gault&Millau ajánlását megnyerni a gyakorlatban azt jelenti, hogy a világ egyik legnagyobb presztízsű – kézzel fogható – étteremkalauzában és online adatbázisában is megjelenik egy étterem. Világszerte közismert tény, hogy a 60 éves múltra visszatekintő étteremkalauzban való szereplés nemzetközi presztízst és szakmai elismerést jelent.

Hétszáz ajánlható helyet fedeztek fel az országban

A Street Kitchen Guide tavalyi kiadványához képest idén újabb szereplők is helyet kaptak a magyar gasztrotérképen. Ötszáz helyett, már több mint 700, általuk is ajánlható helyet fedezett fel az országban az ismert és elismert séfcsapat.

A szarvasi Újváros Bisztró is sikereket könyvelhetett el

Lássuk, hogyan alakult mindez a vármegyében, a hazai és a nemzetközi kategóriában. Megőrizte a Michelin Bib Gourmand elismerését idén is a térségbe néhány éve friss színként berobbanó szarvasi Újváros Bisztró, amely megjelenésében és konyhájában is rendhagyó célokat tűzött ki maga elé. A Michlein Bib Gourmand elismerésből összesen 13-at osztottak ki az országban, melyből az egyiket a szarvasi bisztró kapta. Emellett két szakácssapkával ismerte el a Holt-Körös parti éttermet a Gault&Millau.

A Gault&Millau felvette az ajánlott éttermek közé a gyulai Várkonyit

Két új, minősítő matrica került fel a gyulai Várkonyi Bisztró & Bár ajtajára is. Erről adott hírt az étterem a Facebook-oldalán az elmúlt héten.