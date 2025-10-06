Mindenkit levett a lábáról a Garabonciás Napok – ilyen volt a múlt hét!

A mentőszolgálattól megtudtuk: a helyszínről egy 70 év körüli nőt könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba. Információink szerint a helyszínen ezekben a percekben oldhatják fel a félpályás útzárat.

Szokatlan dolgot tett a nő a Békéscsabára tartó vonaton, most az egész város őt keresi

Egy hirtelen fékezéskor dobbant nagyot a férfi szíve, most kétségbeesetten keresi a lányt.

A helyi csoportokban időről időre felbukkannak olyan üzenetek, melyekben valaki egy lányt vagy egy fiút próbál megtalálni utólag. Most ismét egy ilyen jelent meg az egyik csoportban.

Hat fiatal élet ért véget pár nap különbséggel Békés vármegye útjain

Idén októberben lesz huszonkét éve, hogy pár nap leforgása alatt két halálos baleset is történt. 2003 őszén néhány nap különbséggel két autónyi baráti társaság indult útnak – hatan nem tértek haza többé. A bucsai és a gyulai halálos autóbaleset sokkolta az egész megyét.

2003. október 25-én hajnalban Gyulán, a Vértanúk útján, a Shell-kút közelében egy tompa puffanás törte meg a hajnali csendet. Egy fehér Mercedes sodródott át a kanyarban az úttest bal oldalára, majd hatalmas erővel csapódott egy út menti villanyoszlopnak. A kocsiban négy, 18–21 éves fiatal ült: Gábor, Marcsi és Anita a helyszínen életét vesztette, negyedik társukat súlyos sérülésekkel vitték kórházba.