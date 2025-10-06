október 6., hétfő

33 perce

Mindenkit levett a lábáról a Garabonciás Napok – ilyen volt a múlt hét!

Címkék#hídi séta#beol videó#város#vonat#összefoglaló#Csabai Garabonciás Napok#Békéscsaba

Alig kezdődött el a legendás csabai diákrendezvény, már véget is ért múlt hét csütörtökön. A Csabai Garabonciás Napokon megválasztották Békéscsaba új diákpolgármesterét. Mutatjuk múlt heti legolvasottabb cikkeinket.

Beol.hu

A hagyományos fáklyás felvonulással múlt héten vasárnap este kezdődött Magyarország legnagyobb középiskolás rendezvénye. A 33. Csabai Garabonciás Napokon kilenc jelölt indult a diákpolgármesteri címért, a programok egészen csütörtökig estig zajlottak: megtelt fiatalokkal a város, hogy aztán kiderüljön, ki lesz Békéscsaba diákpolgármestere.

Garabonciás Napok, diákpolgármester
Garabonciás Napok: az új diákpolgármester és a két alpolgármester a színpadon. Fotó: Dinya Magdolna

Garabonciás Napok: eldőlt, hogy ki Békéscsaba új diákpolgármestere – galériával

Csütörtökön késő este aztán minden kiderült, kihirdették a végeredményt.

  • Harmadik helyezett lett Czabai Kira, a GÉSZI jelöltje.
  • Második Németh Gergő, a BEG jelöltje.
  • A Garabonciás Napok győztese, az idei diákpolgármester Szabó Balázs lett, a KÖZGÉ jelöltje.

Megrázó képeken és videón a pénteki baleset: hatalmas torlódás alakult ki

Két autó ütközött össze pénteken reggel Doboz és Sarkad között, a helyszínelés ideje alatt komoly torlódás alakult ki az érintett szakaszon

Baleset Sarkad és Doboz között

Fotók: Dinya Magdolna

A mentőszolgálattól megtudtuk: a helyszínről egy 70 év körüli nőt könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba. Információink szerint a helyszínen ezekben a percekben oldhatják fel a félpályás útzárat. 

Szokatlan dolgot tett a nő a Békéscsabára tartó vonaton, most az egész város őt keresi

Egy hirtelen fékezéskor dobbant nagyot a férfi szíve, most kétségbeesetten keresi a lányt.

Vonatozás közben történt a kaland, vajon lesz-e folytatás? Fotó: Illusztráció: MW

A helyi csoportokban időről időre felbukkannak olyan üzenetek, melyekben valaki egy lányt vagy egy fiút próbál megtalálni utólag. Most ismét egy ilyen  jelent meg az egyik csoportban.

Hat fiatal élet ért véget pár nap különbséggel Békés vármegye útjain

Idén októberben lesz huszonkét éve, hogy pár nap leforgása alatt két halálos baleset is történt. 2003 őszén néhány nap különbséggel két autónyi baráti társaság indult útnak – hatan nem tértek haza többé. A bucsai és a gyulai halálos autóbaleset sokkolta az egész megyét.

mécsesek a halálos autóbaleset helyszínén
A gyulai halálos autóbalesetben hárman vesztették életüket. Illusztráció: Shutterstock

2003. október 25-én hajnalban Gyulán, a Vértanúk útján, a Shell-kút közelében egy tompa puffanás törte meg a hajnali csendet. Egy fehér Mercedes sodródott át a kanyarban az úttest bal oldalára, majd hatalmas erővel csapódott egy út menti villanyoszlopnak. A kocsiban négy, 18–21 éves fiatal ült: Gábor, Marcsi és Anita a helyszínen életét vesztette, negyedik társukat súlyos sérülésekkel vitték kórházba. 

Azok a narancsos éjszakák! Képeken a fergeteges buli!

Tovább robog a Beol retrobuli vonata, ezúttal egy több mint 20 évvel ezelőtti fergeteges este fotóival nosztalgiázunk.

Narancs 2004-12-11

A 2000-es évek elején tombolt hétvégente a buliláz Békéscsabán: több helyen lehetett szórakozni a városban, az egyik, ha nem a legkultikusabb célpont a Narancs volt. A Beol archívumából, 2004 decemberéből most innen szállítunk egy friss galériát: jó nosztalgiázást kívánunk a képekhez, avagy azt is írhatnánk, „így buliztunk mi”.

Itt az időpont: ekkor rendezik az ország egyik legnagyobb kirakodóvásárát

A hagyományos Teréz napi búcsúi kirakodóvásárra október 19-én, vasárnap kerül sor.

A körhintákon is mindig óriási a forgalom
Archív fotó: FB/Csorvási önkormányzat/Gábriel János

A csorvási Nagy Szent Teréz katolikus templom védőszentje Avillai Szent Teréz, ezért tartják minden esztendőben a Teréz napot követő vasárnap a búcsút. 

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Hídi séta és Megvilágosodás is volt a vármegyében

Megtartották a vármegye legnagyobb, egészségügyi szűréseket és megelőzést népszerűsítő rendezvényét pénteken. A Hídi séta a mellrák ellen elnevezésű eseményt már tizennegyedik alkalommal rendezték meg Gyulán. Nézzük, mi mindenről írtunk még 2025. október 4-én.

Tövisháti Zsolt, a Magyar Vöröskereszt Békés Vármegyei Szervezetének gyulai területvezetője elmondta, a Hídi séta programját már tizennegyedik alkalommal szervezték meg.

Amikor minden lépés számított – ötödször futottak és segítettek Békéscsabán – galériával, videóval

Az adománylevelek átadásával ért véget az ötödik alkalommal megrendezett Fuss és Segíts! elnevezésű jótékonysági futóverseny Békéscsabán. A Fuss és Segíts! programján több mint 800-an álltak rajthoz, hogy segítsék a kezdeményezés nemes céljait.

A Fuss és Segíts! elnevezésű jótékonysági futás
A Fuss és Segíts! elnevezésű jótékonysági futáson több mint 800-an vettek részt. Fotó: Kiss Zoltán

Az ötödik alkalommal megtartott „Fuss és Segíts!” jótékonysági futóverseny bevételéből az Ágota Alapítvány állami gondoskodásban élő gyermekekért végzett munkáját, illetve a Fília Alapítvány idős embertársainkért folytatott tevékenységét támogatják. 

Mesterfogások a profiktól: ha így készíted, tökéletes lesz a töltött káposztád

A közelmúltban nagy sikerrel rendezték meg az egyik legfontosabb nemzeti ételünket középpontba állító Töltött Káposzta Fesztivált Mezőberényben. Az óriási érdeklődés mellett megtartott program lehetőséget adott arra is, hogy kicsit utánakérdezzünk, hogy mi az igazán finom töltött káposzta titka. Meghoztuk a receptet.

 

