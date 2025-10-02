október 2., csütörtök

Petra névnap

+16
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kiverte a biztosítékot

9 perce

Elszabadultak az indulatok a Garabonciás Napok miatt, sokan beleálltak a vitába

Címkék#Garabonciás Napok#főtér#program

A békéscsabai diákság emblematikus programja a jelek szerint még ma is megosztó tud lenni. A Garabonciás Napok 2025-ben is heves indulatok váltott ki a békéscsabaiakból.

Bátori Attila

A helyi csoportokban időről időre felbukkan egy-egy érdekes bejegyzés. Legutóbb például egy férfi kétségbeesetten keresett egy lányt, de volt, amikor egy gólya miatt indultak be a kommentelők. A Békéscsaba napjainkban csoport egyik tagjánál most a csütörtök estig tartó Garabonciás Napok 2025-ös programjai által okozott hangzavar verte ki a biztosítékot. A bejegyzés miatt elszabadultak az indulatok és heves vita alakult ki.

A Garabonciás Napok 2025-ös programjai miatti hangzavar kiverte a biztosítékot
A Garabonciás Napok 2025-ben is felhergelt néhány embert. Forrás: MW-archív

Miről szól a Garabonciás Napok?

A Garabonciás Napoknak hosszú hagyománya van, fontos pillanat a város, és a diákok életében. Az idei már a 33. rendezvény. A szokásokhoz híven most is fáklyás felvonulással indult a Korzó tértől a Szent István térig, majd a tömeg érkezése után, Békéscsaba főterén mind a kilenc induló iskola bemutatta saját jelöltjét, aki idén harcba száll a diákpolgármester címért. A hét folyamán a stábok és jelöltjeik különböző programokon és versenyeken szálltak szembe egymással, ezzel bizonyítva, ők a legrátermettebbek a cím elnyerésére.

Mivel verte ki a biztosítékot a Garabonciás Napok 2025-ben?

Az egyik békéscsabai lakos már a hét elején nem tudta tolerálni azt a hangzavart, amit a Csabai Garabonciás Napok 2025-ös programjai okoznak.

,,Meddig fog tartani ez a hangzavar a belvárosban?? Úgy tudom, hogy régebben a sportcsarnokban tartották ezt a garabonciás vackot. Miért kell ezt művelni ahol senkit nem érdekel?!?! Arra nem gondolnak, hogy mások pihennének. Ezért fizetjük a sok pénzt az iskoláknak, hogy ezt műveljék tanulás és tanítás helyett???" – írta valaki név nélkül.

Tényleg sokakat bosszant a hangzavar?

A hozzászólások alapján kevesen osztják a bejegyzés írójának véleményét. Épp ellenkezőleg, a legtöbb kommentelő a diákok védelmére kelt, felvette a bokszkesztyűt és alaposan kiosztotta az elégedetlenkedőt.

Szerintem irigy vagy a gyerekek fiatalságárá Te biztosan nem voltál fiatal vagy remete voltál!

Mit vársz a Belvárostól? Kakas ébresszen reggel a panelban is?

A Garabonciás Napok a sportcsarnokban volt?

A bejegyzés íróját megcáfolták, többen leírták, a Garabonciás Napokat sose tartották a Városi Sportcsarnokban. Csupán a csütörtöki döntőket rendezték ott.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Pezseg az élet a Békéscsaba napjainkban csoportban

A helyi lakosokat gyűjtő csoport nagyon népszerű mostanában. Több érdekes történet is napvilágot látott ott. Nemrég beszámoltunk arról, szokatlan dolgot tett egy nő a Békéscsabára tartó vonaton. Egy férfi bejegyzése miatt az egész város elkezdte keresni őt. Korábban pedig egy gólya okozott hatalmas feltűnést

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu