Elszabadultak az indulatok a Garabonciás Napok miatt, sokan beleálltak a vitába

A helyi csoportokban időről időre felbukkan egy-egy érdekes bejegyzés. Legutóbb például egy férfi kétségbeesetten keresett egy lányt, de volt, amikor egy gólya miatt indultak be a kommentelők. A Békéscsaba napjainkban csoport egyik tagjánál most a csütörtök estig tartó Garabonciás Napok 2025-ös programjai által okozott hangzavar verte ki a biztosítékot. A bejegyzés miatt elszabadultak az indulatok és heves vita alakult ki.

A Garabonciás Napok 2025-ben is felhergelt néhány embert. Forrás: MW-archív

Miről szól a Garabonciás Napok?

A Garabonciás Napoknak hosszú hagyománya van, fontos pillanat a város, és a diákok életében. Az idei már a 33. rendezvény. A szokásokhoz híven most is fáklyás felvonulással indult a Korzó tértől a Szent István térig, majd a tömeg érkezése után, Békéscsaba főterén mind a kilenc induló iskola bemutatta saját jelöltjét, aki idén harcba száll a diákpolgármester címért. A hét folyamán a stábok és jelöltjeik különböző programokon és versenyeken szálltak szembe egymással, ezzel bizonyítva, ők a legrátermettebbek a cím elnyerésére.

Mivel verte ki a biztosítékot a Garabonciás Napok 2025-ben?

Az egyik békéscsabai lakos már a hét elején nem tudta tolerálni azt a hangzavart, amit a Csabai Garabonciás Napok 2025-ös programjai okoznak.

,,Meddig fog tartani ez a hangzavar a belvárosban?? Úgy tudom, hogy régebben a sportcsarnokban tartották ezt a garabonciás vackot. Miért kell ezt művelni ahol senkit nem érdekel?!?! Arra nem gondolnak, hogy mások pihennének. Ezért fizetjük a sok pénzt az iskoláknak, hogy ezt műveljék tanulás és tanítás helyett???" – írta valaki név nélkül.

Tényleg sokakat bosszant a hangzavar?

A hozzászólások alapján kevesen osztják a bejegyzés írójának véleményét. Épp ellenkezőleg, a legtöbb kommentelő a diákok védelmére kelt, felvette a bokszkesztyűt és alaposan kiosztotta az elégedetlenkedőt.

Szerintem irigy vagy a gyerekek fiatalságárá Te biztosan nem voltál fiatal vagy remete voltál!

Mit vársz a Belvárostól? Kakas ébresszen reggel a panelban is?

A Garabonciás Napok a sportcsarnokban volt?

A bejegyzés íróját megcáfolták, többen leírták, a Garabonciás Napokat sose tartották a Városi Sportcsarnokban. Csupán a csütörtöki döntőket rendezték ott.

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Pezseg az élet a Békéscsaba napjainkban csoportban

A helyi lakosokat gyűjtő csoport nagyon népszerű mostanában. Több érdekes történet is napvilágot látott ott. Nemrég beszámoltunk arról, szokatlan dolgot tett egy nő a Békéscsabára tartó vonaton. Egy férfi bejegyzése miatt az egész város elkezdte keresni őt. Korábban pedig egy gólya okozott hatalmas feltűnést.