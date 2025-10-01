Egyetlen mulasztás, és máris áram nélkül maradhatsz, most derült ki, hogyan kerülhető el a baj

Miért fontos eltávolítani a növényzetet a villanyvezetékek közeléből? – olvasható a kérdés abban a videóban, melyet az MVM For You közösségi oldalán tettek közzé. A válaszok a feliratok mellett drónfelvételekkel is megerősítést nyertek. A tájékoztatás szerint azért, mert megelőzi az áramkimaradásokat, a baleseteket és megelőzi így az életveszélyt is. Ha a faágak túl közel kerülnek a vezetékekhez, komoly veszélyt okozhatnak. De kinek a feladata a gallyazás?

Az MVM figyelmeztet: áramkimaradáshoz vezethet, ha nem figyelünk a gallyazásra. Illusztráció: Shutterstock

MVM: a gallyazás az ingatlantulajdonosok kötelessége

A jogszabály alapján a gallyazás az ingatlantulajdonosok kötelessége. Persze, bízhatjuk a szakemberekre is a munkát, és kérhetjük a hálózat díjmentes feszültségmentesítését. Ha az MVM szakemberei végzik a növényzet eltávolítását, akkor szigorúan követniük kell a műszaki előírásokat.

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

A videóban felhívják a figyelmet arra is, hogy nagyon fontosak azok a szempontok, melyeket faültetéskor kell szem előtt tartanunk. Ilyen szempont az például, hogy ne ültessünk 4 méternél magasabbra növő fát az áramhálózat közelébe.

Súlyos büntetés is lehet a történet vége

Aki mégis felelőtlen módon ültet a háza elé magasra növő fát, az súlyos büntetést kockáztat – hívtuk fel a figyelmet egy másik cikkünkben. Ha a faültetés helyszínét nem jól választjuk meg, a közigazgatási bírság milliókra is rúghat. A növényzet karbantartása, a fák gallyazása korábban a békéscsabai városi közgyűlés ülésén is szóba került. Kiderült, hogy a túlságosan megnőtt bokrokat, sövényeket kinek is kellene gondoznia, függetlenül attól, hogy ki ültette.