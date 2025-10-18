október 18., szombat

Ha belevágna az építőiparba, akkor kihagyhatatlan ez az ajánlat

Nem felújításra szoruló ingatlant, nem is leharcolt szolgálati autót, egészen mást kíván eladni az önkormányzat. A füzesgyarmati hirdetés alapján felcsillanhat azok szeme, akik belevágnának az építőiparba.

Licska Balázs

Olyan ajánlattételi felhívást tett közzé az önkormányzat, hogy a füzesgyarmati hirdetés alapján felcsillanhat azok szeme, akik belevágnának az építőiparba. A város ugyanis megválna térkőgyártó berendezésétől és annak tartozékaitól – derült ki az önkormányzat honlapján közzétett hírből.

Landscaping,Paver,Worker,Laying,Paving,Stones,On,Sandy,Ground,Of
Aki belevágna az építőiparba, annak kihagyhatatlan ez a hirdetés. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Azok, akiket érdekel a térkőgyártás és megvennék a berendezést, egy füzesgyarmati honlapon tehetnek ajánlatot november 14-én 10 óráig. Az ajánlatokat november 21-én 9 órakor értékelik, és az viheti haza a térkőgyártás kellékeit, tehát vághat bele az építőiparba, aki a legnagyobb összegű ajánlatot tette.

 

