1 órája
Ha belevágna az építőiparba, akkor kihagyhatatlan ez az ajánlat
Nem felújításra szoruló ingatlant, nem is leharcolt szolgálati autót, egészen mást kíván eladni az önkormányzat. A füzesgyarmati hirdetés alapján felcsillanhat azok szeme, akik belevágnának az építőiparba.
Olyan ajánlattételi felhívást tett közzé az önkormányzat, hogy a füzesgyarmati hirdetés alapján felcsillanhat azok szeme, akik belevágnának az építőiparba. A város ugyanis megválna térkőgyártó berendezésétől és annak tartozékaitól – derült ki az önkormányzat honlapján közzétett hírből.
Azok, akiket érdekel a térkőgyártás és megvennék a berendezést, egy füzesgyarmati honlapon tehetnek ajánlatot november 14-én 10 óráig. Az ajánlatokat november 21-én 9 órakor értékelik, és az viheti haza a térkőgyártás kellékeit, tehát vághat bele az építőiparba, aki a legnagyobb összegű ajánlatot tette.
A párzás végzetes kaland: a nőstények felfalják a hímeket
33 emelet, 754 lépcsőfok: Békés vármegyei tűzoltók is felértek a csúcsra