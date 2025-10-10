1 órája
Átadtak 2 kilométert, és további útfelújításokra tartanak igényt
Két fontos, útfelújítással kapcsolatos beruházási igényt is benyújtottak az Építési és Közlekedési Minisztérium számára – mondta Kónya István, a Békés vármegyei közgyűlés térségi tanácsnoka a pénteken Füzesgyarmat határában tartott sajtótájékoztatón. Cserkúti Andrással, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vármegyei igazgatójával bejelentette, hogy véget értek a munkálatok, korszerűsítették a Füzesgyarmat-Bucsa közötti út 2 kilométeres kritikus szakaszát.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. saját beruházásában, hazai forrásból, 241 millió forintból korszerűsítette a Füzesgyarmat és Bucsa közötti út közel 2 kilométeres szakaszát, a Füzesgyarmat határát jelző táblától Bucsa irányába – ismertette Cserkúti András, a zrt. vármegyei igazgatója. Hozzátette, miszerint ez a rész korábban kritikussá vált, a burkolat elöregedett és teherbírását vesztette.
1996 méteren újult meg a Füzesgyarmat-Bucsa közötti út
Az elmúlt két hónapban, augusztusban és szeptemberben kétrétegű aszfaltburkolatot kapott az 1996 méteres szakasz, rendbe tették a padkát, valamint tartós burkolati jeleket festettek fel. Hangsúlyozta, hogy immár korlátozásoktól mentesen, biztonságosan használható az út.
Beruházási igényeket nyújtott be a minisztériumnak
Kónya István, a Békés vármegyei közgyűlés térségi tanácsnoka elmondta, hogy Észak-Békést nem véletlenül nevezik Sárrétnek is. Szikes a talaj, ami csapadékos időben nyúlik, száraz időben pedig törik, és ezt lehet tapasztalni az utak állapotában is. Kiemelte, hogy a közelmúltban két fontos, útfelújítással kapcsolatos beruházási igényt nyújtott be az Építési és Közlekedési Minisztérium számára:
- az egyik a 4206-os, Füzesgyarmat és Karcag közötti út Békés vármegyei szakaszára,
- a másik pedig a 4234-es, Szeghalom-Vésztő-Doboz-Gyula útra
vonatkozik.
Napirenden van a Füzesgyarmat és Karcag közötti út felújítása is
Elengedhetetlen a Füzesgyarmat és Karcag közötti 4206-os út további felújítása – folytatta, hozzátéve, hogy a szakasz segíti a közlekedőket abban, hogy Észak-Békésből elérhessék a 4-est, az M4-est. A szakasz Békés vármegyei részének teljes korszerűsítését tervezik 23 kilométer hosszan, megerősítenék a pályaszerkezetet, illetve a bucsai, Sárréti-főcsatorna felett átívelő hidat is korszerűsítenék. A beruházás mintegy 9,5 milliárd forintba kerülne.
Szeghalomról kényelmesebben lehetne eljutni Gyulára
A 4234-es út Szeghalom-Vésztő-Doboz-Gyula szakaszát 42 kilométeren korszerűsítenék, és amellett, hogy megújítanák a burkolatot, több, főcsatornákon és folyókon átívelő hidat tennének rendbe, köztük a dobozi Kettős-Körös-hidat is átépítenék. Ez a beruházás 37,5 milliárd forintba kerülne – ecsetelte. Ez a szakasz azért fontos, hogy megközelíthessék Észak-Békésből Közép-Békést, segítve többek között a gyulai kórházba való eljutást is.
A következő években megvalósulhatnak az útfelújítások
Kónya István, a Békés vármegyei közgyűlés térségi tanácsnoka kiemelte: a következő évek feladata az lesz, hogy az Építési és Közlekedési Minisztérium támogatásával ezeket az útfelújításokat meg is valósítsák.
