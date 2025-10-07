október 7., kedd

Mai évfordulók
Gyerekekre különösen veszélyes fűszert találtak a boltokban!

Meglepő és aggasztó eredményt hozott a fogyasztóvédelem országos célellenőrzése. Ráadásul néhány termék májkárosító anyagot is tartalmazott, ami különösen veszélyes lehet gyerekek számára!

Beol.hu
Gyerekekre különösen veszélyes fűszert találtak a boltokban!

Fotó: Romanchini

– Minden második vizsgált oregánó megbukott az ellenőrzésünkön. Volt olyan minta, amelynek 85 százalékát olajfalevél volt oregánó helyett – olvasható a hatóság Facebook-bejegyzésében.

Minden második oregánótermék megbukott a vizsgálatokon
 Minden második oregánótermék megbukott a vizsgálatokon

Kollégáik azonnal eltávolíttatták a veszélyes termékeket a boltok polcairól. Emellett csaknem 700 ezer forint bírságot is kiszabtak. Egy üzletben lejárt szavatosságú és magyar jelölés nélküli terméket árultak. Ennél is aggasztóbb, hogy három termékben olyan anyagra bukkantak, amely rövid távon májkárosodást, hosszú távon pedig akár rákot is okozhat, és leginkább a gyerekek számára veszélyes.

Mi vizsgázott hibátlanul?

Az őrölt bors hibátlanul vizsgázott: egyik mintában sem találtak szennyeződést.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

 

 

