október 5., vasárnap

Aurél névnap

12°
+11
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fuss és Segíts!

1 órája

Sok százan mozdultak meg a nemes célokért – galériával, videóval

Címkék#Gál Ferenc Egyetem#Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet#Fuss és Segíts#program

Több mint 800 sportember résztvételével megkezdődött az ötödik „Fuss és Segíts!” elnevezésű jótékonysági futóverseny vasárnap délelőtt Békéscsabán. A Fuss és Segíts ezúttal is nemes célokat szolgál.

Papp Gábor

Köszöntőjében dr. Takács Árpád, Békés vármegye főispánja a Fuss és Segíts! megnyitóján elmondta, a vasárnap nem csak a közösségről, a sportról és az egészséges életmódról szól, hanem érzésről is.

Fuss és Segíts!
A Fuss és Segíts! programon sok százan álltak rajthoz. Fotó: Papp Gábor

Fuss és Segíts!: összetartás és segítség

– Az összetartozás érzéséről és a segítségről is, hiszen ismét elsősorban hátrányos helyzetű, nehéz sorsú gyermekeket fogunk támogatni – hangsúlyozta. – Öt éve volt egy jó receptünk. A Békés Vármegyei Kormányhivatalt választott egy olyan ügyet, ami közel áll hozzánk. Megfogalmaztunk egy nemes célt, és közösséget kovácsoltunk hozzá. Ez a közösség évről évre együtt fut, együtt segít.

Fuss és segíts!

Fotók: Papp Gábor

A fiatalok közül is sokan futottak

Mint kiemelte, az Új Békés Vármegye alappillére a fiatalok, a generációk közötti együtt munkálkodás, az együtt tenni akarás és a siker. A program a Gál Ferenc Egyetem, az Ágota Alapítvány és a Békés Vármegyei Kormányhivatal újabb szívdobbanása.

Prof. dr. Dux László Gál Ferenc Egyetem rektora beszédében kiemelte, a nem túl kedvező időjárás ellenére nagyon sokan, köztük gyermekek és fiatalok is részt vettek a jótékonysági programon.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

– Nagyon fontos, hogy ők is együtt vannak a közösséggel – tette hozzá.

Fontos a közösségi sport

Dr. Baji Balázs békéscsabai kötődésű világbajnoki bronzérmes és Európa-bajnoki ezüstérmes gátfutó, a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet főigazgatója megnyitójában elmondta, a sportirányítás számára legalább olyan fontos a közösségi sport, mint a versenysport.

– Különösen jó érzés volt látni, hogy mennyien eljöttek, hogy közösen sportoljanak – fogalmazott. – Mindig öröm számomra, ha hazajövök Békéscsabára, különösen, ha egy ilyen programon lehetek jelen. Az eseményen a résztvevők nemcsak önmagukért, hanem egy jó ügyért is tesznek.

A  jótékonysági futóversenyen legkisebbektől a felnőttekig sok százan vesznek részt.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu