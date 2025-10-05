Sok százan mozdultak meg a nemes célokért – galériával, videóval

A fiatalok közül is sokan futottak

Mint kiemelte, az Új Békés Vármegye alappillére a fiatalok, a generációk közötti együtt munkálkodás, az együtt tenni akarás és a siker. A program a Gál Ferenc Egyetem, az Ágota Alapítvány és a Békés Vármegyei Kormányhivatal újabb szívdobbanása.

Prof. dr. Dux László Gál Ferenc Egyetem rektora beszédében kiemelte, a nem túl kedvező időjárás ellenére nagyon sokan, köztük gyermekek és fiatalok is részt vettek a jótékonysági programon.

– Nagyon fontos, hogy ők is együtt vannak a közösséggel – tette hozzá.

Fontos a közösségi sport

Dr. Baji Balázs békéscsabai kötődésű világbajnoki bronzérmes és Európa-bajnoki ezüstérmes gátfutó, a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet főigazgatója megnyitójában elmondta, a sportirányítás számára legalább olyan fontos a közösségi sport, mint a versenysport.

– Különösen jó érzés volt látni, hogy mennyien eljöttek, hogy közösen sportoljanak – fogalmazott. – Mindig öröm számomra, ha hazajövök Békéscsabára, különösen, ha egy ilyen programon lehetek jelen. Az eseményen a résztvevők nemcsak önmagukért, hanem egy jó ügyért is tesznek.

A jótékonysági futóversenyen legkisebbektől a felnőttekig sok százan vesznek részt.