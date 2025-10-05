Amikor minden lépés számított – ötödször futottak és segítettek Békéscsabán – galériával, videóval

Az ötödik alkalommal megtartott „Fuss és Segíts!” jótékonysági futóverseny bevételéből az Ágota Alapítvány állami gondoskodásban élő gyermekekért végzett munkáját, illetve a Fília Alapítvány idős embertársainkért folytatott tevékenységét támogatják.

A Fuss és Segíts! elnevezésű jótékonysági futáson több mint 800-an vettek részt. Fotó: Kiss Zoltán

Fuss és Segíts! – két alapítványt támogatnak

Mint elhangzott, a támogatásból az alapítványok a működésüket segítő tárgyi eszközök beszerzését, valamint ajándékok és jutalmak vásárlását tudják megvalósítani.

Az adományleveleket Kothencz János, az Ágota Alapítvány alapítója és Szeverényi Barbara, a Fília Alapítvány Idősek Otthonának intézményvezetője vette át dr. Rákóczi Attilától, a Békés Vármegyei Kormányhivatal főigazgatójától.

„Hazaérkeztünk”

– Hazaérkeztünk – fogalmazott a jótékonysági programot követően Kothencz János. – Most már fél évtizede, hogy a Békés Vármegyei Kormányhivatal dr. Takács Árpád főispán vezetésével megszervezi ezt a programot. Ennél méltóbb és hatékonyabb módon társadalmiasítani mindazt, amit a hazai gyermekvédelem már régről vált módon megérdemel, nem is lehetne.

Nagyon fontos volt a pozitív üzenet

Az Ágota Alapítvány alapítója kiemelte, a békéscsabai rendezvényre kijött közel ezer ember, akik a nemes célokért hihetetlen erőfeszítéseket tettek, futottak, remek hangulatú eseményt teremtettek.