Amikor minden lépés számított – ötödször futottak és segítettek Békéscsabán – galériával, videóval
Az adománylevelek átadásával ért véget az ötödik alkalommal megrendezett Fuss és Segíts! elnevezésű jótékonysági futóverseny Békéscsabán. A Fuss és Segíts! programján több mint 800-an álltak rajthoz, hogy segítsék a kezdeményezés nemes céljait.
Az ötödik alkalommal megtartott „Fuss és Segíts!” jótékonysági futóverseny bevételéből az Ágota Alapítvány állami gondoskodásban élő gyermekekért végzett munkáját, illetve a Fília Alapítvány idős embertársainkért folytatott tevékenységét támogatják.
Fuss és Segíts! – két alapítványt támogatnak
Mint elhangzott, a támogatásból az alapítványok a működésüket segítő tárgyi eszközök beszerzését, valamint ajándékok és jutalmak vásárlását tudják megvalósítani.
Az adományleveleket Kothencz János, az Ágota Alapítvány alapítója és Szeverényi Barbara, a Fília Alapítvány Idősek Otthonának intézményvezetője vette át dr. Rákóczi Attilától, a Békés Vármegyei Kormányhivatal főigazgatójától.
„Hazaérkeztünk”
– Hazaérkeztünk – fogalmazott a jótékonysági programot követően Kothencz János. – Most már fél évtizede, hogy a Békés Vármegyei Kormányhivatal dr. Takács Árpád főispán vezetésével megszervezi ezt a programot. Ennél méltóbb és hatékonyabb módon társadalmiasítani mindazt, amit a hazai gyermekvédelem már régről vált módon megérdemel, nem is lehetne.
Nagyon fontos volt a pozitív üzenet
Az Ágota Alapítvány alapítója kiemelte, a békéscsabai rendezvényre kijött közel ezer ember, akik a nemes célokért hihetetlen erőfeszítéseket tettek, futottak, remek hangulatú eseményt teremtettek.
Fuss és Segíts! – jótékonysági futás BékéscsabánFotók: Kiss Zoltán
– Csak szuperlatívuszokban lehet beszélni a programról, ami az elmúlt időszak aktualitásait is figyelembe véve pozitív üzeneteket fogalmazott meg. Egy-egy ilyen kezdeményezés a családjukat nélkülöző gyermekek méltóságának fontosságára is felhívja, felhívhatja a figyelmet – hangsúlyozta, majd hozzátette, hálásak Békés megyének és a dr. Takács Árpád vezette kormányhivatalnak.
– Köszönöm a Békés vármegyei ágotások nevében is – tette hozzá, majd szólt arról, hogy a rendezvényen jelen volt alapítványuk kuratóriumának elnöke, Mitykó András is, aki békéscsabai kötődésű.
– A szó minden értelmében idén is hazaérkeztünk Békéscsabára – fogalmazott.
Fantasztikus volt látni a több generációt
Szeverényi Barbara, a Fília Alapítvány Idősek Otthona intézményvezetője elmondta, fantasztikus volt látni, hogy
- az egészen pici gyermekektől
- a fiatalokon át
- a régebb óta fiatalokig
- valamennyi korosztály képviseltette magát a kiváló hangulatú jótékonysági futóversenyen.
– Nagyon örülünk, hogy gondoltak ránk, és minden segítségért nagyon hálásak vagyunk. A támogatás segítségével lakóink étkezőszékeit fogjuk cserélni, hiszen folyamatosan szükség van az újításra. Így stabilabb és biztonságosabb székeket tudunk majd használni – részletezte a szakember.
A programon egyébként több távon és kategóriában állhattak rajthoz a résztvevők. Voltak gyermekfutamok, illetve a sportemberek 3, 6 és 12 kilométeren, valamint váltóban 12 kilométeren mérethették meg magukat.
A közös tenni akarás rendezvénye is volt
Dr. Takács Árpád, Békés vármegye főispánja értékelésében elmondta, a rossz idő ellenére is rengetegen tartották fontosnak, hogy segítsék a rendezvény céljait.
– A Gál Ferenc Egyetemmel és az Ágota Alapítvánnyal közösen életre hívott programunk idén is összehozta a civil szervezeteket, a sportegyesületeket, az intézményeket, azokat az embereket, akik tenni akartak a jó ügyért – emelte ki dr. Takács Árpád. – Valamennyi korosztály képviseltette a magát, ahogy a célunk is az volt, hogy több nemzedéket segítsünk. Támogatjuk a nehéz sorsú gyermekeket az Ágota Alapítványon keresztül és segítjük az időseket a Fília Alapítványon keresztül. Békés vármegye egyik alappillére a nemzedékek közötti együtt munkálkodás, együtt gondolkodás és a közös tenni akarás.
A jótékonyság futás bevételéből 400 ezer forinttal támogatják a Fília Alapítvány, míg 3,5 millió forinttal az Ágota Alapítványt.
