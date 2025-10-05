október 5., vasárnap

Közös gondolkodás

2 órája

Amikor minden lépés számított – ötödször futottak és segítettek Békéscsabán – galériával, videóval

Címkék#Fuss és segíts#rendezvény#jótékonysági futás#Békéscsaba

Az adománylevelek átadásával ért véget az ötödik alkalommal megrendezett Fuss és Segíts! elnevezésű jótékonysági futóverseny Békéscsabán. A Fuss és Segíts! programján több mint 800-an álltak rajthoz, hogy segítsék a kezdeményezés nemes céljait.

Papp Gábor

Az ötödik alkalommal megtartott „Fuss és Segíts!” jótékonysági futóverseny bevételéből az Ágota Alapítvány állami gondoskodásban élő gyermekekért végzett munkáját, illetve a Fília Alapítvány idős embertársainkért folytatott tevékenységét támogatják. 

A Fuss és Segíts! elnevezésű jótékonysági futás
A Fuss és Segíts! elnevezésű jótékonysági futáson több mint 800-an vettek részt. Fotó: Kiss Zoltán

Fuss és Segíts! – két alapítványt támogatnak

Mint elhangzott, a támogatásból az alapítványok a működésüket segítő tárgyi eszközök beszerzését, valamint ajándékok és jutalmak vásárlását tudják megvalósítani.

Az adományleveleket Kothencz János, az Ágota Alapítvány alapítója és Szeverényi Barbara, a Fília Alapítvány Idősek Otthonának intézményvezetője vette át dr. Rákóczi Attilától, a Békés Vármegyei Kormányhivatal főigazgatójától.

„Hazaérkeztünk”

– Hazaérkeztünk – fogalmazott a jótékonysági programot követően Kothencz János. – Most már fél évtizede, hogy a Békés Vármegyei Kormányhivatal dr. Takács Árpád főispán vezetésével megszervezi ezt a programot. Ennél méltóbb és hatékonyabb módon társadalmiasítani mindazt, amit a hazai gyermekvédelem már régről vált módon megérdemel, nem is lehetne.

Nagyon fontos volt a pozitív üzenet

Az Ágota Alapítvány alapítója kiemelte, a békéscsabai rendezvényre kijött közel ezer ember, akik a nemes célokért hihetetlen erőfeszítéseket tettek, futottak, remek hangulatú eseményt teremtettek.

Fuss és Segíts! – jótékonysági futás Békéscsabán

Fotók: Kiss Zoltán

– Csak szuperlatívuszokban lehet beszélni a programról, ami az elmúlt időszak aktualitásait is figyelembe véve pozitív üzeneteket fogalmazott meg. Egy-egy ilyen kezdeményezés a családjukat nélkülöző gyermekek méltóságának fontosságára is felhívja, felhívhatja a figyelmet – hangsúlyozta, majd hozzátette, hálásak Békés megyének és a dr. Takács Árpád vezette kormányhivatalnak.

– Köszönöm a Békés vármegyei ágotások nevében is – tette hozzá, majd szólt arról, hogy a rendezvényen jelen volt alapítványuk kuratóriumának elnöke, Mitykó András is, aki békéscsabai kötődésű.

– A szó minden értelmében idén is hazaérkeztünk Békéscsabára – fogalmazott.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Fantasztikus volt látni a több generációt

Szeverényi Barbara, a Fília Alapítvány Idősek Otthona intézményvezetője elmondta, fantasztikus volt látni, hogy 

  • az egészen pici gyermekektől 
  • a fiatalokon át 
  • a régebb óta fiatalokig 
  • valamennyi korosztály képviseltette magát a kiváló hangulatú jótékonysági futóversenyen.

– Nagyon örülünk, hogy gondoltak ránk, és minden segítségért nagyon hálásak vagyunk. A támogatás segítségével lakóink étkezőszékeit fogjuk cserélni, hiszen folyamatosan szükség van az újításra. Így stabilabb és biztonságosabb székeket tudunk majd használni – részletezte a szakember.

A programon egyébként több távon és kategóriában állhattak rajthoz a résztvevők. Voltak gyermekfutamok, illetve a sportemberek 3, 6 és 12 kilométeren, valamint váltóban 12 kilométeren mérethették meg magukat. 

A közös tenni akarás rendezvénye is volt

Dr. Takács Árpád, Békés vármegye főispánja értékelésében elmondta, a rossz idő ellenére is rengetegen tartották fontosnak, hogy segítsék a rendezvény céljait.

– A Gál Ferenc Egyetemmel és az Ágota Alapítvánnyal közösen életre hívott programunk idén is összehozta a civil szervezeteket, a sportegyesületeket, az intézményeket, azokat az embereket, akik tenni akartak a jó ügyért – emelte ki dr. Takács Árpád. – Valamennyi korosztály képviseltette a magát, ahogy a célunk is az volt, hogy több nemzedéket segítsünk. Támogatjuk a nehéz sorsú gyermekeket az Ágota Alapítványon keresztül és segítjük az időseket a Fília Alapítványon keresztül. Békés vármegye egyik alappillére a nemzedékek közötti együtt munkálkodás, együtt gondolkodás és a közös tenni akarás.

A jótékonyság futás bevételéből 400 ezer forinttal támogatják a Fília Alapítvány, míg 3,5 millió forinttal az Ágota Alapítványt.

 

