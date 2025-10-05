7 órája
Sok százan mozdultak meg a nemes célokért – galériával, videóval
Több mint 800 sportember résztvételével megkezdődött az ötödik „Fuss és Segíts!” elnevezésű jótékonysági futóverseny vasárnap délelőtt Békéscsabán. A Fuss és Segíts ezúttal is nemes célokat szolgál.
Köszöntőjében dr. Takács Árpád, Békés vármegye főispánja a Fuss és Segíts! megnyitóján elmondta, a vasárnap nem csak a közösségről, a sportról és az egészséges életmódról szól, hanem érzésről is.
Fuss és Segíts!: összetartás és segítség
– Az összetartozás érzéséről és a segítségről is, hiszen ismét elsősorban hátrányos helyzetű, nehéz sorsú gyermekeket fogunk támogatni – hangsúlyozta. – Öt éve volt egy jó receptünk. A Békés Vármegyei Kormányhivatalt választott egy olyan ügyet, ami közel áll hozzánk. Megfogalmaztunk egy nemes célt, és közösséget kovácsoltunk hozzá. Ez a közösség évről évre együtt fut, együtt segít.
Fuss és segíts!Fotók: Papp Gábor
A fiatalok közül is sokan futottak
Mint kiemelte, az Új Békés Vármegye alappillére a fiatalok, a generációk közötti együtt munkálkodás, az együtt tenni akarás és a siker. A program a Gál Ferenc Egyetem, az Ágota Alapítvány és a Békés Vármegyei Kormányhivatal újabb szívdobbanása.
Prof. dr. Dux László Gál Ferenc Egyetem rektora beszédében kiemelte, a nem túl kedvező időjárás ellenére nagyon sokan, köztük gyermekek és fiatalok is részt vettek a jótékonysági programon.
– Nagyon fontos, hogy ők is együtt vannak a közösséggel – tette hozzá.
Fontos a közösségi sport
Dr. Baji Balázs békéscsabai kötődésű világbajnoki bronzérmes és Európa-bajnoki ezüstérmes gátfutó, a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet főigazgatója megnyitójában elmondta, a sportirányítás számára legalább olyan fontos a közösségi sport, mint a versenysport.
– Különösen jó érzés volt látni, hogy mennyien eljöttek, hogy közösen sportoljanak – fogalmazott. – Mindig öröm számomra, ha hazajövök Békéscsabára, különösen, ha egy ilyen programon lehetek jelen. Az eseményen a résztvevők nemcsak önmagukért, hanem egy jó ügyért is tesznek.
A jótékonysági futóversenyen legkisebbektől a felnőttekig sok százan vesznek részt.
