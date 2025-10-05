Tegnap, 18:55
Minden lépés számított – százak álltak rajthoz a jó ügyért!
Több mint 800-an futottak idén Békéscsabán! Az ötödik Fuss és Segíts! futóverseny adománylevél-átadással zárult. A mozgás és az összefogás idén is célba ért. Nézzük, mi mindenről írtunk még 2025. október 5-én.
Az ötödik alkalommal megtartott „Fuss és Segíts!” jótékonysági futóverseny bevételéből az Ágota Alapítvány állami gondoskodásban élő gyermekekért végzett munkáját, illetve a Fília Alapítvány idős embertársainkért folytatott tevékenységét támogatják.
Fuss és Segíts! – két alapítványt támogatnak
Mint elhangzott, a támogatásból az alapítványok a működésüket segítő tárgyi eszközök beszerzését, valamint ajándékok és jutalmak vásárlását tudják megvalósítani.
Az adományleveleket Kothencz János, az Ágota Alapítvány alapítója és Szeverényi Barbara, a Fília Alapítvány Idősek Otthonának intézményvezetője vette át dr. Rákóczi Attilától, a Békés Vármegyei Kormányhivatal főigazgatójától.
Negyed évezred közösségben – Tarhos együtt ünnepelt – galériával
A település fennállásának 250. évfordulóját ünnepelték, és számos elismerést is átadtak szombaton. A tarhosi falunapot emellett főzőverseny és számos érdekes program színesítette.
A település fennállásának 250. és önállóságuk 75. évfordulójához is kapcsolódva rendezték meg a számos programból álló tarhosi falunapot szombaton.
Hétfőtől rengeteg rendőr szállja meg az utakat Békésben is
A rendőrség ismét országos közlekedésbiztonsági ellenőrzést végez Magyarország útjain. A ROADPOL-akció során ezúttal is a gyakran előforduló szabálysértések kerülnek a középpontba.
A rendőrség az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (ROADPOL) által meghirdetett közlekedésbiztonsági napokhoz csatlakozva, október 6. és 12. között "Figyelj az útra" mottóval országos közlekedésbiztonsági akciót tart Magyarország közútjain – közölte a police.hu oldala.
Szóltak előre: hétfőtől itt razziáznak az adóellenőrök
Mutatjuk, hétfőtől milyen területen végeznek ellenőrzéseket az adórevizorok.
Október 6. és 10. között a NAV Békés Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai ellenőrzéseket végeznek a húsboltokban és hentesüzletekben.
Hat napja tűnt el csónakbalesetben Máté, azóta sem találják
Bár már Békésben is keresték., továbbra sem találják azt az egyetemistát, aki szeptember 30-án tűnt el egy csónakbalesetben. Az eltűnt kutató utáni keresést egy ország követi nyomon.
Szeptember 30-án súlyos csónakbaleset történt a Hortobágy–Berettyó főcsatornáján, Püspökladány közelében. Az elsüllyedt csónakban négy ember ült, köztük Huttman Máté, az eltűnt kutatót azóta is keresik, a rendőrségi oldalon szerepel a keresettek listáján. A Debreceni Egyetem Hidrobiológiai Tanszékének munkatársai tudományos mintavételt végeztek, amikor a baleset bekövetkezett.
Mesterfogások a profiktól: ha így készíted, tökéletes lesz a töltött káposztád
A közelmúltban nagy sikerrel rendezték meg az egyik legfontosabb nemzeti ételünket középpontba állító Töltött Káposzta Fesztivált Mezőberényben. Az óriási érdeklődés mellett megtartott program lehetőséget adott arra is, hogy kicsit utánakérdezzünk, hogy mi az igazán finom töltött káposzta titka. Meghoztuk a receptet.