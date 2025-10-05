Minden lépés számított – százak álltak rajthoz a jó ügyért!

Az ötödik alkalommal megtartott „Fuss és Segíts!” jótékonysági futóverseny bevételéből az Ágota Alapítvány állami gondoskodásban élő gyermekekért végzett munkáját, illetve a Fília Alapítvány idős embertársainkért folytatott tevékenységét támogatják.

A Fuss és Segíts! elnevezésű jótékonysági futáson több mint 800-an vettek részt. Fotó: Kiss Zoltán

Fuss és Segíts! – két alapítványt támogatnak

Mint elhangzott, a támogatásból az alapítványok a működésüket segítő tárgyi eszközök beszerzését, valamint ajándékok és jutalmak vásárlását tudják megvalósítani.

Az adományleveleket Kothencz János, az Ágota Alapítvány alapítója és Szeverényi Barbara, a Fília Alapítvány Idősek Otthonának intézményvezetője vette át dr. Rákóczi Attilától, a Békés Vármegyei Kormányhivatal főigazgatójától.

Negyed évezred közösségben – Tarhos együtt ünnepelt – galériával

A település fennállásának 250. évfordulóját ünnepelték, és számos elismerést is átadtak szombaton. A tarhosi falunapot emellett főzőverseny és számos érdekes program színesítette.

A tarhosi falunap számos érdekességet tartogatott. Elismeréseket is átadtak. Fotó: Kiss Zoltán

A település fennállásának 250. és önállóságuk 75. évfordulójához is kapcsolódva rendezték meg a számos programból álló tarhosi falunapot szombaton.

Hétfőtől rengeteg rendőr szállja meg az utakat Békésben is

A rendőrség ismét országos közlekedésbiztonsági ellenőrzést végez Magyarország útjain. A ROADPOL-akció során ezúttal is a gyakran előforduló szabálysértések kerülnek a középpontba.

Hétfőtől indul a ROADPOL. Fotó: police.hu

A rendőrség az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (ROADPOL) által meghirdetett közlekedésbiztonsági napokhoz csatlakozva, október 6. és 12. között "Figyelj az útra" mottóval országos közlekedésbiztonsági akciót tart Magyarország közútjain – közölte a police.hu oldala.

Szóltak előre: hétfőtől itt razziáznak az adóellenőrök

Mutatjuk, hétfőtől milyen területen végeznek ellenőrzéseket az adórevizorok.

Ellenőrzések várhatóak a húsboltokban és hentesüzletekben. Fotó: Illusztráció

Október 6. és 10. között a NAV Békés Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai ellenőrzéseket végeznek a húsboltokban és hentesüzletekben.

Hat napja tűnt el csónakbalesetben Máté, azóta sem találják

Bár már Békésben is keresték., továbbra sem találják azt az egyetemistát, aki szeptember 30-án tűnt el egy csónakbalesetben. Az eltűnt kutató utáni keresést egy ország követi nyomon.