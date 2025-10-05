október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

12°
+15
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hírösszefoglaló

Tegnap, 18:55

Minden lépés számított – százak álltak rajthoz a jó ügyért!

Címkék#Békés megye#rendőrség#beol videó#ROADPOL#Fuss és Segíts#Ágota Alapítvány

Több mint 800-an futottak idén Békéscsabán! Az ötödik Fuss és Segíts! futóverseny adománylevél-átadással zárult. A mozgás és az összefogás idén is célba ért. Nézzük, mi mindenről írtunk még 2025. október 5-én.

Beol.hu

Az ötödik alkalommal megtartott „Fuss és Segíts!” jótékonysági futóverseny bevételéből az Ágota Alapítvány állami gondoskodásban élő gyermekekért végzett munkáját, illetve a Fília Alapítvány idős embertársainkért folytatott tevékenységét támogatják. 

A Fuss és Segíts! elnevezésű jótékonysági futás
A Fuss és Segíts! elnevezésű jótékonysági futáson több mint 800-an vettek részt. Fotó: Kiss Zoltán

Fuss és Segíts! – két alapítványt támogatnak

Mint elhangzott, a támogatásból az alapítványok a működésüket segítő tárgyi eszközök beszerzését, valamint ajándékok és jutalmak vásárlását tudják megvalósítani.

Az adományleveleket Kothencz János, az Ágota Alapítvány alapítója és Szeverényi Barbara, a Fília Alapítvány Idősek Otthonának intézményvezetője vette át dr. Rákóczi Attilától, a Békés Vármegyei Kormányhivatal főigazgatójától.

Negyed évezred közösségben – Tarhos együtt ünnepelt – galériával

A település fennállásának 250. évfordulóját ünnepelték, és számos elismerést is átadtak szombaton. A tarhosi falunapot emellett főzőverseny és számos érdekes program színesítette.

A tarhosi falunap
A tarhosi falunap számos érdekességet tartogatott. Elismeréseket is átadtak. Fotó: Kiss Zoltán

A település fennállásának 250. és önállóságuk 75. évfordulójához is kapcsolódva rendezték meg a számos programból álló tarhosi falunapot szombaton.

Hétfőtől rengeteg rendőr szállja meg az utakat Békésben is

A rendőrség ismét országos közlekedésbiztonsági ellenőrzést végez Magyarország útjain. A ROADPOL-akció során ezúttal is a gyakran előforduló szabálysértések kerülnek a középpontba.

ROADPOL -akció a vármegyében is
Hétfőtől indul a ROADPOL. Fotó: police.hu

A rendőrség az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (ROADPOL) által meghirdetett közlekedésbiztonsági napokhoz csatlakozva, október 6. és 12. között "Figyelj az útra" mottóval országos közlekedésbiztonsági akciót tart Magyarország közútjain – közölte a police.hu oldala. 

Szóltak előre: hétfőtől itt razziáznak az adóellenőrök

Mutatjuk, hétfőtől milyen területen végeznek ellenőrzéseket az adórevizorok.

Ellenőrzések várhatóak a húsboltokban és hentesüzletekben. Fotó: Illusztráció

Október 6. és 10. között a NAV Békés Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai ellenőrzéseket végeznek a húsboltokban és hentesüzletekben.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Hat napja tűnt el csónakbalesetben Máté, azóta sem találják

Bár már Békésben is keresték., továbbra sem találják azt az egyetemistát, aki szeptember 30-án tűnt el egy csónakbalesetben. Az eltűnt kutató utáni keresést egy ország követi nyomon.

eltűnt kutató keresése a Hortobágy-Berettyón
Az eltűnt kutatóra egyelőre nem bukkantak rá. Forrás: Kelet-magyarországi Specális Mentő Egyesület

Szeptember 30-án súlyos csónakbaleset történt a Hortobágy–Berettyó főcsatornáján, Püspökladány közelében. Az elsüllyedt csónakban négy ember ült, köztük Huttman Máté, az eltűnt kutatót azóta is keresik, a rendőrségi oldalon szerepel a keresettek listáján. A Debreceni Egyetem Hidrobiológiai Tanszékének munkatársai tudományos mintavételt végeztek, amikor a baleset bekövetkezett.

Mesterfogások a profiktól: ha így készíted, tökéletes lesz a töltött káposztád

A közelmúltban nagy sikerrel rendezték meg az egyik legfontosabb nemzeti ételünket középpontba állító Töltött Káposzta Fesztivált Mezőberényben. Az óriási érdeklődés mellett megtartott program lehetőséget adott arra is, hogy kicsit utánakérdezzünk, hogy mi az igazán finom töltött káposzta titka. Meghoztuk a receptet.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu