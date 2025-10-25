Emléktábla a Független Kisgazdapárt zászlóbontása színhelyén

A Független Kisgazdapártra történő, a Békés Vármegyei Helytörténeti Egyesület által kezdeményezett megemlékezés Mezőberényben kezdődött, ahol az egykori gazdakör székháza falán levő márványtáblát koszorúzta meg az egyesület elnöke, Körösi Mihály és titkára, Ladó Balázs. Békésen a református istentiszteletet követően a megemlékezők a városháza udvarán gyülekeztek. Az eseményt megtisztelte jelenlétével Dankó Béla országgyűlési képviselő is, aki a nagyteremben tartott megemlékezésen köszöntő beszédet is mondott.

A Független Kisgazdapárt alakulásának évfordulója alkalmából avattak emléktáblát. Fotó: Gazsó János

A Független Kisgazdapárt alakulása évfordulóján avattak emléktáblát

A városháza falán elhelyezett emléktáblát az 1930-as eseményre való emlékezésként a Békési Kisgazdakör, a Békési Városvédő és Szépítő Egyesület, valamint a Békés Vármegyei Helytörténeti Egyesület állította. Az emléktáblát az egyesületek elnöke, valamint dr. Zsíros Géza egykori és Dankó Béla jelenlegi országgyűlési képviselő, továbbá Kálmán Tibor polgármester leplezte le. Áldást mondott Molnár Máté református lelkész. A városháza nagytermében folytatódott a megemlékezés.

Dr. Zsíros Géza is fontos gondolatokat osztott meg a jelenlévőkkel

Dr. Zsíros Géza, a Független Kisgazdapárt egykori országgyűlési képviselője és megyei elnöke a kisgazdapárti eszmeiségről beszélt.

– A kisgazda gondolkodás már több mint száz éve ugyanazt hirdeti és képviseli: az egyénből kiinduló, alulról szerveződő társadalmat, aminek a gerincét az önfenntartó paraszti réteg alkotja. Ez a hitvallás túlélt világháborúkat, forradalmakat és gazdasági válságokat, pártunkat pedig többször is hatalmi és kormányzati pozícióba juttatta.

Nevéből adódóan a pártunk a földbirtokos gazdák érdekét képviselte, az ő boldogulásukat helyezte előtérbe. Az egyének és családok gazdaggá tételével azt szerettük volna elérni, hogy ne legyenek kiszolgáltatva a mindenkori hatalomnak.

Megemlékezése végén kijelentette: – A Kisgazdapárt a történelem során többször is megszűnt: beolvadt más pártokba, feloszlatták, ellehetetlenítették, vezetőit bebörtönözték. Viszont a szükségben, a legnagyobb viszontagságok közepette mindig feltámadt. Így történt a tanácsköztársaság, a világválság, a II. világháború, az 56-os forradalom és a rendszerváltás után is. Bár a neve eltűnhet, a Kisgazda bölcselet és eszme a társadalomban a mai napig tovább él. Eljöhet még az az idő, amikor pártunkra szükség lesz és ehhez egy jó hírrel is tudok szolgálni! A felszentelt békési zászló a mai napig megvan és kibontásra vár.