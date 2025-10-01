Többnapos káosz várható az Orosházi úti felüljárónál

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Békés Vármegyei Igazgatósága nevében a békéscsabai önkormányzattól arról kaptunk jelzést, hogy hídkarbantartási munkák miatt forgalomkorlátozás kerül bevezetésre az Orosházi úti felüljárón, vagyis az Erzsébet hídon.

Forgalomkorlátozás kezdődik az Orosházi úti felüljárón. Fotó: Gettyimages

Forgalomkorlátozás lesz az Orosházi úti felüljárón

Mint írják, október 2-a, csütörtök 14 órától, október 5-e, vasárnap 16 óráig a hídon átvezetett kerékpárutat a híd kezdete és a híd vége között teljes szélességben lezárják. A kerékpárosok a hídon a gyalogjárdán, gyalogosan, kerékpárjukat áttolva közlekedhetnek.

Emellett ugyancsak október 2-án 14.30 és 18 óra között a híd, szelvényezés szerinti bal oldalán a külső forgalmi sávban az autósoknak forgalomkorlátozásra kell számítaniuk.

Ezzel a forgalomkorlátozásoknak még nincs vége, a későbbiekben is számítanunk kell erre. A további forgalomkorlátozásoról a munkavégzés ütemezése szerint adnak majd tájékoztatást, ugyanakkor felhívják a figyelmet arra, hogy a korlátozás időpontjai az időjárás függvényében megváltozhatnak.

Arra kérnek mindenkit, hogy a jelzett időszakban fokozott figyelemmel közlekedjenek és lehetőségükhöz mérten más útvonalat válasszanak az úti céljuk eléréséhez.

Az Orosházi úti felüljárót 5,85 milliárd forintból építették meg és 2015-ben adták át.