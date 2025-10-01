2 órája
Többnapos káosz várható az Orosházi úti felüljárónál
Torlódás, dudálás, türelmetlen sofőrök. Erre készülhetnek azok az autósok és kerékpárosok, akik nap mint nap az Orosházi úti felüljárón közlekednek Békéscsabán. Hídkarbantartás miatt többnapos forgalomkorlátozás kezdődik.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Békés Vármegyei Igazgatósága nevében a békéscsabai önkormányzattól arról kaptunk jelzést, hogy hídkarbantartási munkák miatt forgalomkorlátozás kerül bevezetésre az Orosházi úti felüljárón, vagyis az Erzsébet hídon.
Forgalomkorlátozás lesz az Orosházi úti felüljárón
Mint írják, október 2-a, csütörtök 14 órától, október 5-e, vasárnap 16 óráig a hídon átvezetett kerékpárutat a híd kezdete és a híd vége között teljes szélességben lezárják. A kerékpárosok a hídon a gyalogjárdán, gyalogosan, kerékpárjukat áttolva közlekedhetnek.
Emellett ugyancsak október 2-án 14.30 és 18 óra között a híd, szelvényezés szerinti bal oldalán a külső forgalmi sávban az autósoknak forgalomkorlátozásra kell számítaniuk.
Ezzel a forgalomkorlátozásoknak még nincs vége, a későbbiekben is számítanunk kell erre. A további forgalomkorlátozásoról a munkavégzés ütemezése szerint adnak majd tájékoztatást, ugyanakkor felhívják a figyelmet arra, hogy a korlátozás időpontjai az időjárás függvényében megváltozhatnak.
Arra kérnek mindenkit, hogy a jelzett időszakban fokozott figyelemmel közlekedjenek és lehetőségükhöz mérten más útvonalat válasszanak az úti céljuk eléréséhez.
Az Orosházi úti felüljárót 5,85 milliárd forintból építették meg és 2015-ben adták át.
Hátborzongató vallomást tett a bestiális gyilkosság elkövetője, felkavaró részletek derültek ki – galériával